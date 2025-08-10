»Ø¸¶è½Çµ¡¢AKB¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¡È±£¤·»£¤ê¡ÉÉ÷¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡Ö¡í¤é¤·¤µ¡í¤¬µÍ¤Þ¤ê¤¹¤®¤Æ¤ë¡×¡Ö¥¨¥â¤¤¡×
¡¡¸µHKT48¤Ç¸½ºß¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤â¹Ô¤¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»Ø¸¶è½Çµ¡Ê32¡Ë¤¬10Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¡£¡È±£¤·»£¤ê¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»Ø¸¶¤Ï¤«¤Ä¤Æ½êÂ°¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×AKB48¤Î20¼þÇ¯¤òÃÎ¤é¤»¤ë¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¥¢¥Ä¤¤ÀâÌÀ¤ò¤¹¤ë¤¿¤«¤ß¤Ê¡¢¤½¤Î´Ö¤Ë¼«»£¤ê¤¹¤ë¾®Åè¤µ¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¸ÀÍÕÄÌ¤ê¤Î¸÷·Ê¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¾®ÅèÍÛºÚ¤¬°úÍÑ¤¹¤ë·Á¤Ç¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¤¬¡ÖÀäÂÐÏÃÊ¹¤¤¤Æ¤Ê¤¤´é¡ª¡ª¡ªwwww¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¡¢»Ø¸¶¤â¡Ö¤¿¤«¤ß¤Ê¤¬¿¿·õ¤ÊÏÃ¤·¤Æ¤ë»þ¤Ë¡¢°ìÈÖ¤·¤Á¤ã¥À¥á¤Ê´é¤·¤Æ¤Þ¤¹¤è¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¸µAKB¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤Î´Ø·¸À¤ÎÎÉ¤µ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë°ìÏ¢¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥¥ã¥é½Ð¤Æ¤ë¤Ê¡Áw¡×¡Ö2¿Í¤Î"¤é¤·¤µ"¤¬µÍ¤Þ¤ê¤¹¤®¤Æ¤ë¡×¡Öµ®½Å¤Ê¸½¾ì¾ðÊó¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¤¢¡¼¤³¤ì¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤ï¾Ð¡×¡Ö¤³¤Î´¶¤¸¡Ä¥¨¥â¤¤¡×¤È¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
