¥É¡¼¥à¤Ê¤Î¤Ë±«¡©¡¡¥Ö¥ë¥ï¡¼¥ºËÜµòÃÏ¤Ç»î¹çÃæ¤ËÄÁ»ö¡Ö°Å·¸õ¤Ë½àÈ÷¤¬¡Ä¡×¡áÊÆÊóÆ»
¡¡¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÃæÃÏ¶è¤Î¼ó°Ì¤òÁö¤ë¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤¬£¹Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£°Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼¤Ç¤Î¥á¥Ã¥ÄÀï¤Ë£·¡½£´¤ÇµÕÅ¾¾¡¤Á¡££²°Ì¡¦¥«¥Ö¥¹¤È¤Î£µ¥²¡¼¥àº¹¤ò·ø»ý¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï£±ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î£·²ó¤Ë¥³¥ó¥È¥é¥ì¥¹¤Î£±£°¹æ£²¥é¥ó¤Ê¤É¤Ç£´ÅÀ¤òµó¤²¤Æ¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÊÌ¤ÎÌÌ¤Ç¤âÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£ÊÆÊüÁ÷¶É¡Ö£Ã£Â£Ó¡×¤Ï¡Öº£Ìë¤ÏÅöÃÏ°è°ìÂÓ¤Ë±«¤¬¹ß¤êÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ä¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉÆâ¤Ë¤â¡ª¡×¤È¥É¡¼¥àµå¾ì¤ÎÅ·°æ¤«¤é±«Ï³¤ê¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÂª¤¨¤¿Æ°²è¤È¤È¤â¤Ë£Ø¤ËÅê¹Æ¡£±«Ï³¤ê¤ÏÃæ·øÉÕ¶á¤ä°ìÎÝÀþ¡¢ËÜÎÝÉÕ¶á¤Ê¤ÉÊ£¿ô³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¤¬¡¢»î¹ç¤Ï²¿»ö¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¿Ê¹Ô¤·¤¿¡£
¡¡Æ±µå¾ì¤ÏÅ·Á³¼Ç¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç£²£°£°£±Ç¯¤Ë³«¾ì¡£Å·°æ¤Ë¤Ï³«ÊÄ¼°¤Î²°º¬¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼¤ò´Þ¤à¥¦¥£¥¹¥³¥ó¥·¥ó½£ÆîÉô¤Î¤Û¤ÜÁ´°è¤Ë¹¿¿åÃí°ÕÊó¤¬½Ð¤µ¤ì¡¢ÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ê¤¬¤é²°º¬¤ÏÊÄ¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â±«ÎÌ¤¬ÁÛÄê¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¡£
¡Ö¥é¥ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ï¡Ö°Å·¸õ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¡Ö»î¹ç¤Ï¾®¤µ¤Ê¿å¤¿¤Þ¤ê¤ò½ü¤±¤ÐÆÃ¤ËÌäÂê¤Ê¤¯½ªÎ»¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢²°º¬¤Î±«Ï³¤ê¤¬ºÆ¤ÓÌäÂê¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È°ú¤Â³¤Âç±«¤ÎÍ½Êó¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë£±£°Æü¡ÊÆ±£±£±Æü¡Ë¤ÎÆ±Àï¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£