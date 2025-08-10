MISIA、9月と12月にワンマンライブの開催を発表！9月の公演のロゴアートワークも解禁に

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■9月開催の『MISIA SOUL JAZZ FUNK CITY』は、8月15日よりオフィシャルファンクラブにて最速抽選先行受付を予定！

MISIAが9月に『MISIA SOUL JAZZ FUNK CITY』を、12月に『MISIA HOLY NIGHT BIG BAND ORCHESTRA』をそれぞれ開催することを発表した。

6月に全国アリーナツアー『STARTS presents THE TOUR OF MISIA 2025 LOVE NEVER DIES』のファイナルを迎え、8月16日には長崎県・稲佐山にて『STARTS presents MISIA CANDLE NIGHT 2025 LIGHT OF PEACE -80th Year-』の開催を控えているMISIAが、早くも次なるライブ公演を発表した。

まず、9月15日に東京・NHKホールにて『MISIA SOUL JAZZ FUNK CITY』の開催が決定。本公演は、14:30開演の一部、19:00開演の二部と2公演の開催を予定している。同時に、本公演のロゴアートワークも解禁。今回のロゴアートワークは、2024年9月に開催された『MISIA SOUL JAZZ 2024』のグラフィティロゴや、2025年開催の『THE TOUR OF MISIA 2025 LOVE NEVER DIES』のロゴアートワークも手掛けたStorm Ryderのデザインとなっている。

MISIAオフィシャルファンクラブ「MSA」では、8月15日よりチケット最速抽選先行受付を予定。ぜひチェックしよう。

さらに、12月23日と24日の2日間、神奈川・ぴあアリーナ MMにてクリスマスを彩る『MISIA HOLY NIGHT BIG BAND ORCHESTRA』の開催も決定。チケット先行販売などの詳細は、追って解禁予定となっているので、MISIAオフィシャルサイトをチェックしてほしい。

ライブ情報

『STARTS presents MISIA CANDLE NIGHT 2025 LIGHT OF PEACE -80th Year-』

08/16（土）長崎・稲佐山公園野外ステージ

『MISIA SOUL JAZZ FUNK CITY』

09/15（月・祝）東京・NHKホール

『MISIA HOLY NIGHT BIG BAND ORCHESTRA』

12/23（火）神奈川・ぴあアリーナMM

12/24（水）神奈川・ぴあアリーナMM

MISIA OFFICIAL SITE

https://www.misia.jp/

『MISIA SOUL JAZZ FUNK CITY』ロゴアートワーク