「春日山原始林」でアートプロジェクト参加者に説明する杉山拓次さん＝6月、奈良市

国の特別天然記念物で、世界文化遺産「古都奈良の文化財」の構成資産の一つでもある「春日山原始林」（奈良市）。歴史ある貴重な照葉樹林は近年、外来種の植物の侵入などで危機に直面している。「アートを通じて林を保全し、未来につなげたい」と2019年に始動したのが「春日山原始林アートプロジェクト」。林の倒木などを素材にした作品の展覧会が10月に開かれる。（共同通信＝浜端航大）

今年6月下旬、展覧会に参加予定のアーティストら約30人が集まり、ガイドと一緒に林の中を歩いた。現状を理解し、実際に体感した感覚を作品に反映してもらうためだ。一歩足を踏み入れると、近くにある観光地のにぎわいが遠のき、静けさが漂う。

アートプロジェクトを主催するのは「春日山原始林を未来へつなぐ会」。事務局長の杉山拓次さん（47）は「2017年に樹齢600年の杉が自然倒木したことがきっかけで、このプロジェクトをスタートしました」と説明する。

アーティスト一人一人が、林の倒木や端材などを利用して、木目や材の形を生かした作品を生み出す。木工作品の制作や子供に向けた造形教室を開いているアーティストのたかはしなつきさん（53）は、プロジェクトの発足時から関わっている。

「原始林では、カエルの鳴き声が反響して聞こえるなど、街中では聞くことができないような音を体感できます。そうした実感を生かして創作しています」と語る。

県によると、春日山原始林は外来種のナンキンハゼの流入や虫害などで照葉樹が減少。保全活動に携わる人の高齢化も大きな課題となっており、県も保全のための取り組みを進めている。

アートプロジェクトでは、保全活動のために寄付を募っており、アーティストが手がけた作品をその返礼品として受け取ることができる。

「この活動を通して、今後100年、千年と原始林と、人が関わり続ける流れをつくっていきたい」。杉山さんはそう意気込みを語っている。

春日山原始林 奈良公園内（奈良市）東部に位置する面積約300ヘクタールの林で、シイやカシ類といった広葉樹などがみられる。平安時代の841年に狩猟や樹木の伐採が禁じられ、春日大社の神域として保護されてきた。1924年に天然記念物、1955年に特別天然記念物に指定された。1998年には、「古都奈良の文化財」の一つとして世界遺産に登録された。

木目や材の形を生かした木工作品を制作するアーティストのたかはしなつきさん

奈良市の「春日山原始林」