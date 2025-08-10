LiLiCo、スウェーデンで「久しぶりの家族写真」 父、父のパートナー、夫と“顔出し”家族ショット
タレントのLiLiCo（54）が10日、自身のブログを更新。父と父のパートナー、夫で俳優の小田井涼平（54）との家族ショットを披露した。
【写真】スウェーデンでの「久しぶりの家族写真」を公開したLiLiCo
仕事で出身国スウェーデンを訪れていたLiLiCoは、「着いた日に数時間だけプライベートタイム」があったことを明かし、4人そろった写真を公開。「久しぶりの家族写真」とうれしそうにつづった。
さらに、父と父のパートナーの2ショットも添え、「お父さんとブリットさん 見てるだけで幸せになる」とコメント。家族と穏やかな時間を過ごした様子を伝えている。
