MISIA¡¢½©¤ÈÅß¤òºÌ¤ë2¤Ä¤Î¸ø±é¤òÈ¯É½
MISIA
MISIA¤¬¡¢9·î15Æü¤ËÅìµþ¡¦NHK¥Û¡¼¥ë¤Ç¡ÖMISIA SOUL JAZZ FUNK CITY¡×¡¢12·î23Æü¡¦24Æü¡¢¿ÀÆàÀî¡¦¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM¤Ç¡ÖMISIA HOLY NIGHT BIG BAND ORCHESTRA¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ÖMISIA SOUL JAZZ FUNK CITY¡×¥í¥´¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯
6·î¤ËÁ´¹ñ¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡ÖSTARTS presents THE TOUR OF MISIA 2025 LOVE NEVER DIES¡×¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò·Þ¤¨¡¢º£½µËö8·î16Æü¤Ë¤ÏÄ¹ºê¸©¡¦°ðº´»³¤Ç¡ÖSTARTS presents MISIA CANDLE NIGHT 2025 LIGHT OF PEACE ¡¼ 80th Year ¡¼¡×¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ëMISIA¤À¤¬¡¢¼¡¤Ê¤ë¥é¥¤¥ô¸ø±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢9·î15Æü¤ËÅìµþ¡¦NHK¥Û¡¼¥ë¤Ç¡ÖMISIA SOUL JAZZ FUNK CITY¡×¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ËÜ¸ø±é¤Ï¡¢14»þ30Ê¬³«±é¤Î°ìÉô¡¢19»þ00Ê¬³«±é¤ÎÆóÉô¤È2¸ø±é¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜ¸ø±é¤Î¥í¥´¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤â²ò¶Ø¡£º£²ó¤Î¥í¥´¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤Ï¡¢ºòÇ¯9·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖMISIA SOUL JAZZ 2024¡×¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¥í¥´¤ä¡¢ËÜÇ¯³«ºÅ¤Î¡ÖTHE TOUR OF MISIA 2025 LOVE NEVER DIES¡×¥í¥´¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤â¼ê³Ý¤±¤¿Storm Ryder¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
MISIA¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÖMSA¡×¤Ç¤Ï¡¢8·î15Æü¤è¤ê¥Á¥±¥Ã¥ÈºÇÂ®ÃêÁªÀè¹Ô¼õÉÕ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢12·î23Æü¡¦24Æü¤Î2Æü´Ö¡¢¿ÀÆàÀî¡¦¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥Ê MM¤Ë¤Æ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤òºÌ¤ë¡ÖMISIA HOLY NIGHT BIG BAND ORCHESTRA¡×¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¤·¤¿¡£¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹ÔÈÎÇä¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤ÏÄÉ¤Ã¤Æ²ò¶ØÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¸ø±é³µÍ×¡Û ¡ÚMISIA SOUL JAZZ FUNK CITY¡Û³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯9·î15Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¡Î°ìÉô¡Ï³«¾ì13»þ30Ê¬¡¿³«±é14»þ30Ê¬
¡ÎÆóÉô¡Ï³«¾ì18»þ00Ê¬¡¿³«±é19»þ00Ê¬²ñ¾ì¡§Åìµþ¡¦NHK¥Û¡¼¥ë¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡§Á´ÀÊ»ØÄê 14,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë ¡ÚMISIA HOLY NIGHT BIG BAND ORCHESTRA¡Û³«ºÅÆüÄø¡§2025Ç¯12·î23Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¦24Æü¡Ê¿å¡Ë²ñ¾ì¡§¿ÀÆàÀî¡¦¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥Ê MM¢¨¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ê¤É¡¢¾ÜºÙ¾ðÊó¤Ï¸åÆü¸ø¼°HP¤Ç¿ï»þ°ÆÆâ¡£ https://www.misia.jp/ ¡ÖSTARTS presents
MISIA CANDLE NIGHT 2025
LIGHT OF PEACE ¡¼ 80th Year ¡¼¡×³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯8·î16Æü¡ÊÅÚ¡Ë³«¾ì16»þ30Ê¬¡¿³«±é18»þ00Ê¬²ñ¾ì¡§Ä¹ºê¡¦°ðº´»³¸ø±àÌî³°¥¹¥Æ¡¼¥¸¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡§Á´ÀÊ»ØÄê
8,800 ±ß (ÀÇ¹þ)¡¿¼ÇÀ¸¥¨¥ê¥¢»ØÄê
8,800 ±ß (ÀÇ¹þ)¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://misiasp.com/candlenight2025/