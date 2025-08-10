お笑いコンビ「金の国」の渡部おにぎり（30）が9日深夜放送のテレビ東京「ゴッドタン」（土曜深夜1・50）に出演。先輩と食事に行った後の対応について私見を述べ、さまざまな声が寄せられた。

今回は「気づいちゃった発表会SP」と題し、人気芸人が“新事実”を発表していく企画。野球部強豪出身の渡部は「先輩とご飯行ってごちそうさま連絡しない人は文化部」とし笑いを誘った。

「僕野球部で運動をしていたんですけど、先輩にごちそうになったりしたら、次の日のお昼11時ぐらいにだいたい連絡する」と説明。「早すぎず遅すぎず…っていう（時間に連絡）。僕後輩と何回かご飯行ったりして、次の日の11時ぐらいにスマホ見て“あ、（連絡）来ないか…”って結構思ったりする」と語った。

司会の「おぎやはぎ」矢作兼は「自分がやる人はね？僕はやらないかな」とコメント。同じくMCの劇団ひとりも「やったことない」と共感した。「おぎやはぎ」小木博明は「俺は（連絡されるの）うざいの、結構」と一刀両断。「気持ち悪いの分かるよね？コイツなんか媚びてるというか…」とMC陣に同意を求めた。