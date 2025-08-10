気象台は、午後5時55分に、大雨警報（土砂災害、浸水害）を裾野市に発表しました。また洪水警報を裾野市に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】静岡県・裾野市に発表 10日17:55時点

東部では、10日夜遅くまで土砂災害に、10日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水に警戒してください。伊豆、東部では、10日夜のはじめ頃まで河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■沼津市

□大雨警報

・土砂災害

10日夜遅くにかけて警戒

・浸水

10日夜のはじめ頃にかけて警戒

1時間最大雨量 50mm





□洪水警報10日夜のはじめ頃にかけて警戒■三島市□大雨警報・土砂災害10日夜遅くにかけて警戒・浸水10日夜のはじめ頃にかけて警戒1時間最大雨量 50mm□洪水警報10日夜のはじめ頃にかけて警戒■裾野市□大雨警報【発表】・土砂災害10日夜遅くにかけて警戒・浸水10日夜のはじめ頃にかけて警戒1時間最大雨量 50mm□洪水警報【発表】10日夜のはじめ頃にかけて警戒■函南町□洪水警報10日夜のはじめ頃にかけて警戒■清水町□大雨警報・土砂災害・浸水10日夜のはじめ頃にかけて警戒1時間最大雨量 45mm□洪水警報10日夜のはじめ頃にかけて警戒■長泉町□大雨警報・土砂災害10日夜遅くにかけて警戒・浸水10日夜のはじめ頃にかけて警戒1時間最大雨量 50mm□洪水警報10日夜のはじめ頃にかけて警戒