【大雨警報】静岡県・裾野市に発表 10日17:55時点
気象台は、午後5時55分に、大雨警報（土砂災害、浸水害）を裾野市に発表しました。また洪水警報を裾野市に発表しました。
【警報エリアを確認】【大雨警報】静岡県・裾野市に発表 10日17:55時点
東部では、10日夜遅くまで土砂災害に、10日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水に警戒してください。伊豆、東部では、10日夜のはじめ頃まで河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■沼津市
□大雨警報
・土砂災害
10日夜遅くにかけて警戒
・浸水
10日夜のはじめ頃にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
10日夜のはじめ頃にかけて警戒
■三島市
□大雨警報
・土砂災害
10日夜遅くにかけて警戒
・浸水
10日夜のはじめ頃にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
10日夜のはじめ頃にかけて警戒
■裾野市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
10日夜遅くにかけて警戒
・浸水
10日夜のはじめ頃にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報【発表】
10日夜のはじめ頃にかけて警戒
■函南町
□洪水警報
10日夜のはじめ頃にかけて警戒
■清水町
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
10日夜のはじめ頃にかけて警戒
1時間最大雨量 45mm
□洪水警報
10日夜のはじめ頃にかけて警戒
■長泉町
□大雨警報
・土砂災害
10日夜遅くにかけて警戒
・浸水
10日夜のはじめ頃にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
10日夜のはじめ頃にかけて警戒