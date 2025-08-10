【大雨警報】神奈川県・南足柄市、二宮町、中井町、箱根町に発表 10日17:52時点
気象台は、午後5時52分に、大雨警報（土砂災害）を南足柄市、二宮町、中井町、箱根町に発表しました。また洪水警報を小田原市に発表しました。
【警報エリアを確認】【大雨警報】神奈川県・南足柄市、二宮町、中井町、箱根町に発表 10日17:52時点
神奈川県では、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■平塚市
□大雨警報
・土砂災害
11日夕方にかけて警戒
・浸水
11日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■小田原市
□大雨警報
・土砂災害
11日夕方にかけて警戒
・浸水
10日夜のはじめ頃から11日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
10日夜のはじめ頃から11日明け方にかけて警戒
■秦野市
□大雨警報
・土砂災害
10日夜のはじめ頃から11日夕方にかけて警戒
・浸水
11日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■伊勢原市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
11日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■南足柄市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
10日夜のはじめ頃から11日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
ピーク時間 11日未明
■大磯町
□大雨警報
・土砂災害
11日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
ピーク時間 10日夕方
■二宮町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
10日夜のはじめ頃から11日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
□洪水警報
11日明け方にかけて警戒
■中井町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
10日夜のはじめ頃から11日夕方にかけて警戒
■箱根町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
10日夜のはじめ頃から11日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
ピーク時間 10日夜遅く