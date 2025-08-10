TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午後5時52分に、大雨警報（土砂災害）を南足柄市、二宮町、中井町、箱根町に発表しました。また洪水警報を小田原市に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】神奈川県・南足柄市、二宮町、中井町、箱根町に発表 10日17:52時点

神奈川県では、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■平塚市
□大雨警報
・土砂災害
　11日夕方にかけて警戒
・浸水
　11日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■小田原市
□大雨警報
・土砂災害
　11日夕方にかけて警戒
・浸水
　10日夜のはじめ頃から11日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報【発表】
　10日夜のはじめ頃から11日明け方にかけて警戒

■秦野市
□大雨警報
・土砂災害
　10日夜のはじめ頃から11日夕方にかけて警戒
・浸水
　11日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■伊勢原市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　11日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■南足柄市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　10日夜のはじめ頃から11日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm
　ピーク時間　11日未明

■大磯町
□大雨警報
・土砂災害
　11日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm
　ピーク時間　10日夕方

■二宮町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　10日夜のはじめ頃から11日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm

□洪水警報
　11日明け方にかけて警戒

■中井町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　10日夜のはじめ頃から11日夕方にかけて警戒

■箱根町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　10日夜のはじめ頃から11日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm
　ピーク時間　10日夜遅く