¤­¤ç¤¦¸á¸å¡¢Ê¡²¬¸©¤È»³¸ý¸©¤ÇÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤·¡¢³ÆÃÏ¤ÇÆ»Ï©¤Î´§¿å¤Ê¤É¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£°ú¤­Â³¤­¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤ä²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤Ë¸·½Å¤Ê·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£

µ­¼Ô
¡Ö¸áÁ°11»þ¤Î½¡Áü»Ô¤Ç¤¹¡£ÂçÎ³¤Î±«¤¬¹ß¤ê¡¢Íë¤â»þÀÞÌÄ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×

Ê¡²¬¡¦ËÌ¶å½£¡¦ÃÞË­ÃÏÊý¤È»³¸ý¸©À¾Éô¤Ç¤Ï¡¢¤­¤ç¤¦¸á¸å¡¢Àþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£

Ê¡²¬¸©½¡Áü»ÔÉÕ¶á¤Ç¤Ï1»þ´Ö¤Ë¤ª¤è¤½110¥ß¥ê¤ÎÌÔÎõ¤Ê±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢µ­Ï¿ÅªÃ»»þ´ÖÂç±«¾ðÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹ß¤êÂ³¤¯±«¤ÇÃÏÈ×¤¬´Ë¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢³ÆÃÏ¤ÇÅÚº½Êø¤ì¤¬µ¯¤­¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¶á¤¯¤ËÃó¼Ö¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¡Ê±«¤¬¡Ë¤Ò¤É¤¯¤Ê¤ë¤È¤Ï¡£¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×

Ê¡²¬¸©¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢°ú¤­Â³¤­¤¢¤¹Ä«¤Ë¤«¤±¤ÆÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¡¢Âç±«ºÒ³²È¯À¸¤Î´í¸±ÅÙ¤¬µÞ·ã¤Ë¹â¤Þ¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¤¢¤¹¸á¸å6»þ¤Þ¤Ç¤Î24»þ´Ö¤Ë¹ß¤ë±«¤ÎÎÌ¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âÂ¿¤¤¤È¤³¤í¤ÇÊ¡²¬¸©¤äº´²ì¸©¤Ê¤É¤Ç200¥ß¥ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÂç±«¤Î±Æ¶Á¤Ç»³ÍÛ¿·´´Àþ¤¬¹­Åç¡ÝÇîÂ¿´Ö¤Ç½ªÆü±¿Å¾¼è¤ê¤ä¤á¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¶å½£Æ»¤Ê¤É¹âÂ®Æ»Ï©¤â°ìÉô¶è´Ö¤ÇÄÌ¹Ô»ß¤á¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£