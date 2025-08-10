“原宿系デコラファッション”で小学校に通い、ド派手な姿で卒業式に出席したいちかさん（12）。中学生となった彼女は、衝撃の変貌を遂げていた。カラフルな髪色は黒髪に、デコラメイクもナチュラルに……。厳しい校則があるのか、はたまた上級生との軋轢か──いったいどんな心境の変化があったのだろうか【前後編の後編。前編から読む】。

【写真】〈衝撃の変貌〉中学生になり黒髪ナチュラルメイクになったいちかさん、意外な心境の変化とは…？

──以前のデコラファッションから随分、変わっていて驚きました。

いちか 「最近はほぼスッピンのナチュラルメイクの黒髪で出かけています。楽だし簡単だし可愛いし。保湿剤くらいで何も塗らなくなりました」

──まるで別人のようですが、何か心境の変化があったんですか？

いちか「中学で部活に入ることになったから黒髪になりました。元々バスケが好きで遊びでやっていたんですけど、仮入部の時に先輩がめちゃ優しくしてくれて、楽しそうだったので入りました」

──もう試合にも出てたりするんですか？

いちか「最後の1分くらいですけど、大体は毎回出してもらえます。めちゃ楽しいです。チームプレイが好きだから全部楽しい。体力ないけど根性でやるしかないって感じです」

──中学に入学してから4か月経ちますが、入学式から大変だったそうですね。

いちか「入学式は制服にスッピンでピアスをつけて、派手髪で行ったんですよ。そしたら先生たちが正門で待っていて、『その格好では式に参加できない』と言われて取り囲まれました。私だけ別室に連れていかれ、部屋に入るとタイプの違うカツラが3つ並べて用意されていて、『どれがいい？』って聞かれたんですよ（笑）。マジかよって（笑）。

後から先生に聞いたんですけど、入学式前に、小学校と中学校で『あの子はあの髪のまま来るよ』と会議が行われたみたいで、それでカツラをいろいろ用意したみたいです」

父「いちか待ちで式が始まらなくて、『ウィッグをつけてもらわないと入学式に出せない』と言われたので、これからのことは明日から話をすればいいと言って、その日はカツラを被らせました」

──翌日の話し合いはどうでしたか？

父「卒業式翌日の夕方に学校へ行って今後の話し合いをして、ウイッグはOKもらったんですけど『ピアスは学校ではしない』『派手な頭で制服を着て歩かない』『勉強は頑張る』という3つの約束をしました。帰宅してからの派手な頭はいいですって。

先生たちは、どんな悪い子が来るんだろうって思っていたら、別に暴れるようなタイプじゃないし、勉強もしっかりするので、どう接していいかわからない感じでした」

──今の髪の毛は真っ黒ですが地毛ですか？

いちか「最初はカツラでしたが、部活に入部することになったから、その2日後くらいに家で髪を黒く染めました」

父「『もう戻れないからね』って言いながら染めるのを手伝いました。頭の半分は緑、もう半分は金髪だったので、今も2週間に1回は黒染めしています。刈り上げはOKをもらったので、今は定期的に後ろを刈り上げてますけどね」

──周囲の反応はどうですか？

いちか「最近の髪色は真っ黒なので、クラスの皆から『変わったね』ってよく言われます。『カツラじゃなくなったの？』って、逆に人気者になって、中学生デビューみたいになっちゃった」

──バスケ以外に何かハマっていることはありますか？

いちか「部活以外では、エレキギターやってますね。パパのライブを見て、エレキがかっこよくて。たまたま知り合いの人からエレキをもらったので毎日練習してます。ライブもお盆に控えてるんです」

父「今年5月6日に自分がビジュアル系のロックな曲でライブをやったときに、いちかが練習期間3日で2曲を完成させて。才能あると思いますね（笑）。今度は8月11日の夜から神奈川県の百合ヶ丘でライブがあって、『うるるandいちか』というバンド名で出ようかと思っています。完全に2人で路線変更ですね」

──ライブではどんな曲を弾くんですか？

いちか「エレキギターと歌で、椎名林檎さんの『丸の内サディステック』と、あいみょんさんの『マリーゴールド』、Adoの『逆光』の数曲をがんばる予定です」

──もう、デコラは卒業？

いちか「デコラの仲間と会うときにデコラしてます。今は月に3回くらいしかやってないですが、イベントや自分のアカウントの動画を撮る時はデコラしてます。原宿は部活があって行けてないですね。デコラをしてもしなくても、自分の好きなように生きたいと思います」

明るい表情でそう語るいちかさんの爪は、バスケとエレキが弾きやすいように短く切りそろえられていた。

文／千島絵里香（ジャーナリスト） 撮影／岩松喜平

〈告知〉

2025年8月11日夜21時〜 いちかさんライブ開催

「Black Cat Tiger 永吉」ライブハウス＆カラオケBAR

神奈川県川崎市麻生区万福寺2-10-4 JBマンションB101