気象台は、午後5時45分に、大雨警報（土砂災害）を小田原市、大磯町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】神奈川県・小田原市、大磯町に発表 10日17:45時点

神奈川県では、11日夕方まで土砂災害に、11日明け方まで低い土地の浸水に警戒してください。東部では、11日明け方まで河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■平塚市

□大雨警報

・土砂災害

11日夕方にかけて警戒

・浸水

11日明け方にかけて警戒

1時間最大雨量 30mm



■小田原市

□大雨警報【発表】

・土砂災害

11日夕方にかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 30mm

ピーク時間 11日未明



■秦野市

□大雨警報

・土砂災害



・浸水

11日明け方にかけて警戒

1時間最大雨量 30mm



■伊勢原市

□大雨警報

・土砂災害



・浸水

11日明け方にかけて警戒

1時間最大雨量 30mm



■大磯町

□大雨警報【発表】

・土砂災害

11日夕方にかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 30mm

ピーク時間 10日夕方



■二宮町

□洪水警報

11日明け方にかけて警戒



