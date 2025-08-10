【大雨警報】神奈川県・小田原市、大磯町に発表 10日17:45時点
気象台は、午後5時45分に、大雨警報（土砂災害）を小田原市、大磯町に発表しました。
神奈川県では、11日夕方まで土砂災害に、11日明け方まで低い土地の浸水に警戒してください。東部では、11日明け方まで河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■平塚市
□大雨警報
・土砂災害
11日夕方にかけて警戒
・浸水
11日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 30mm
■小田原市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
11日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
ピーク時間 11日未明
■秦野市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
11日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 30mm
■伊勢原市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
11日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 30mm
■大磯町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
11日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
ピーク時間 10日夕方
■二宮町
□洪水警報
11日明け方にかけて警戒