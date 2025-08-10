俳優のアンソニー・マッキー（46）は2008年の映画「ハート・ロッカー」での役を失いかけたという。当時「史上最悪の監督」による別の映画にも出演中だったことが理由だそうだ。



キャスリン・ビグロー監督による同戦争ドラマで兵士役を演じ高い評価を得たアンソニーだが、別プロジェクトに拘束されスケジュールも大幅に超過したことで、予定されていた役が他の人に回されることとなったという。



バラエティ誌のYouTube動画「ノウ・ゼア・ラインズ」でアンソニーはこう回想する。「『ハート・ロッカー』は自分にとって最も重要な演技経験の一つだったと言える。ノースカロライナでおそらく史上最悪の監督とある映画を撮っていたんだ。皮肉にもその映画は公開されなかったわけだけど」「その映画が延期したことで僕は『ハート・ロッカー』から降板せざるを得なくなった。その役は他の人にオファーされることになってね」



しかし幸運にもその俳優がギャラが十分でないことを理由に断ったことで、再度アンソニーにオファーが舞い込み、スタッフも別のプロジェクトが終わるまで待ってくれる運びとなったそうだ。



別プロジェクトを終えた当日に『ハート・ロッカー』の撮影現場に向かったというアンソニーはこう続けた。「業界に相応しくない酷い監督からキャスリン・ビグローへと移ったわけさ」「ヨルダンのアンマンに到着した瞬間に僕たちは文化研究、軍事研究、キャラクター研究という監督が本当にやるべき仕事にすぐに取り掛かったんだ」「自分にとって一緒に働きたい人とそうでない人の違いがわかり感慨深かったね」



ちなみに「ハート・ロッカー」は商業的に大ヒットし、2010年のアカデミー賞で６部門を受賞している。



一方アンソニーは、２０１４年の「キャプテン・アメリカ／ウィンター・ソルジャー」からサム・ウィルソン ／ ファルコン役でマーベル作に出演中、来年公開予定の大作「アベンジャーズ／ドゥームズデイ」にも登場予定だ。



