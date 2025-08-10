女優の二階堂ふみ（３０）が１０日、お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザー（４１）との結婚を発表した。二階堂は２０１６年にテレビのバラエティ番組に出演した際、カズレーザーの「顔がすごくタイプ」と告白。１７年には別番組で共演し、「きょうずっとドキドキしていました」などと公開告白し、話題となっていた。

１６年９月放送の日本テレビ「火曜サプライズ」で、好きな男性のタイプを聞かれ、「最近、これだなって思ったのがカズレーザーさんなんです」と仰天告白。きっかけは動画を見たことで、「かっこいい！」と思ったという。

「顔がすごくタイプで」と明かし、カズとの合コン願望も告白。「すごく行ってみたいと思いました」と話すと、カズと親しいウエンツが「開こうか？」と提案し、「本当ですか？」と笑顔を見せていた。

続く１７年、日テレ「しゃべくり００７」で初共演。二階堂は「カズ様」と呼び、「お顔がカッコイイ」「今日ずっとドキドキしていました」とまるで公開告白。カズは「この（収録の）後、ご飯いきましょうよ」と軽く誘い、二階堂が「やだ〜っ」と本気で照れる姿が映し出されていた。