お笑いタレント・有吉弘行（51）が10日に自身のX（旧ツイッター）を更新。この日、死去していたことが分かった人気ハガキ職人・環八太郎さんを追悼した。

環八太郎さんのXでは「突然のお知らせになりますが『環八太郎』として活動していた兄が31歳という短い人生を終え、先日亡くなりました。四十九日を終え、ようやく少しだけ言葉にできるようになったので、ここで報告させていただきます」と投稿が。

「兄が最後まで頼りにしていたのは、ラジオでした。ハガキ職人として投稿し、Twitterでリスナー仲間とやりとりしながら、本当に楽しそうに過ごしていました」といい「31年という限られた時間でしたが、皆さんのおかげで兄の人生はとても豊かで、幸せだったと思います。兄と関わってくださったみなさま、本当にありがとうございました」と結んでいた。

環八太郎さんはJFN「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER 」に多くの投稿が採用され、名物“ゲスナー”として愛されていた。有吉はXで「お悔やみ申し上げます 大変お世話になりました」と追悼した。