カズレーザーと電撃結婚の二階堂ふみ、直筆メッセージに注目集まる「美文字」「自然体で素敵」
【モデルプレス＝2025/08/10】女優の二階堂ふみ（30）が8月10日、自身のInstagramを通じ、メイプル超合金のカズレーザー（41）との結婚を発表。直筆のメッセージに注目が集まっている。
【写真】二階堂ふみ、美文字際立つ直筆メッセージ
二階堂は「私二階堂ふみとメイプル超合金カズレーザーは、このたび入籍いたしましたことをここにご報告させていただきます」とカズレーザーと連名の書面にて結婚を発表。「日頃より応援して下さる皆様、お世話になっている関係者の皆様へ心より感謝をお伝えするとともに、今後ともご指導、 ご鞭撻の程宜しくお願いいたします」と結んだ。
なお、書面の下部には「4649！」と直筆でメッセージを記している。
この投稿に、ネット上では「可愛すぎ」「美文字」「自然体で素敵」「永遠の推し」「結婚おめでとうございます！」など多数の反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
