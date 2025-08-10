メイプル超合金・安藤なつ、相方・カズレーザーと二階堂ふみの結婚祝福 動画のテロップに注目集まる
【モデルプレス＝2025/08/10】お笑いコンビ・メイプル超合金の安藤なつが8月10日、自身のYouTubeチャンネルを更新。相方のカズレーザーと女優の二階堂ふみの結婚発表を受け、祝福した。
【写真】安藤なつ、相方・カズレーザーを無言で祝福
安藤は「ASMR 咀嚼音 モッパン 子持ちヤリイカ」と題した、ASMR動画を公開。動画では、ひたすら子持ちヤリイカを無言で食べ続け、動画のラストには「御馳走様でした」のテロップと、同日結婚を発表した2人に宛てたと思われる「末永くお幸せに」のテロップが映し出されていた。
2人はそれぞれのSNSを通じ、連名で結婚を報告。「如何せん二人共に個性やこだわりが強いもので、時には衝突し時には落ち込むこともありましょうが、最後は笑って前を向ける、 そんなゆるく朗らかな家庭を築いていきたいと思います」とつづっている。（modelpress編集部）
◆安藤なつ、相方の結婚祝福
◆二階堂ふみ＆カズレーザーが電撃結婚
