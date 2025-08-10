¡ÚÂ®¥ì¥Ý¡Û¡ãLuckyFes¡Ç25¡äÂÇ¼ó¹öÌçÆ±¹¥²ñ¡¢ÊÆ¤É¤³¤í°ñ¾ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶Ë¾åÇú²»¥é¥¤¥Ö¡Ö¤³¤ì¤Ï¥é¥Ã¥¡¼¡×
Ä«¤«¤é»þ¡¹¹ß¤Ã¤¿¤ê»ß¤ó¤À¤ê¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿±«¡£ÂÇ¼ó¹öÌçÆ±¹¥²ñ¤Î¥é¥¤¥Ö¤¬¶á¤Å¤¤Ä¤Ä¤¢¤ë»þ´ÖÂÓ¤Ï¡¢¥Ñ¥é¥Ñ¥é¤È¹ß¤ë±«¤¬¤·¤Ð¤é¤¯Â³¤¤¤¿¡£±«¤ÏÌî³°¥Õ¥§¥¹¤ÎÅ·Å¨¤À¤¬¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¾¯¤·¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¤³¤Î¥Ð¥ó¥É¤Ë¤Ï¡¢±«¤¬¹ß¤Ã¤¿»þ¤Ë¤·¤«¤ä¤é¤Ê¤¤¶Ê¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£ÌÔÎõ¤ÊÀ²¤ì¥Ð¥ó¥É¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ö¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¼Â¤Ï¤«¤Ê¤ê¥ì¥¢¤Ê¤¢¤Î¶Ê¡£¤µ¤¢¤É¤¦¤Ê¤ë¡©
¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¹ð¤²¤ëSE¤¬Î®¤ì¤Æ²ñÄ¹¤³¤ÈÂçß·ÆØ»Ë¡ÊG,Vo¡Ë¡¢²ÏËÜ¤¢¤¹¹á¡ÊDr,Vo¡Ë¤Èjunko¡ÊBa,Vo¡Ë¡¢VJÉ÷Çµ³¤¤¬ÅÐ¾ì¡£¤½¤·¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ö¤Ê¤¼º£ÆüÅ·µ¤¤¬°¤¤¡×¡£¶Ê¤ÎÆâÍÆ¤ÏÌÀ²÷¶Ë¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡£º£Æü¤ÎÅ·µ¤¤Î°¤µ¤ò¥·¥ã¥¦¥È¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¥Ç¥¹¥Ü¥¤¥¹¤ò³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¤Ò¤¿¤¹¤éÃ²¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÈÀ¸³èÌ©Ãå·¿¥é¥¦¥É¥í¥Ã¥¯¡É¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò·Ç¤²¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ï·¼ãÃË½÷¤ËÂç¿Íµ¤¤ÎÂÇ¼ó¹öÌçÆ±¹¥²ñ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¼¨¤·¤¿¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤âÆü¾ïÀ¸³è¤Î¥ê¥¢¥ë¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¶Ë¾å¤ÎÇú²»¤òÏ¢È¯¡£¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¶ÚÆù¤ÎÌ¾¾Î¾Ò²ð¤¬¤È¤Æ¤âÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤òËä¤á¿Ô¤¯¤·¤¿¤â¤Î¤¹¤´¤¤¿ô¤Î¥Õ¥ì¥ó¥º¡ÊLuckyFesÍè¾ì¼Ô¤ÎÁí¾Î¡Ë¤¬°ìÀÆ¤Ë¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤ò¤¹¤ëÉ÷·Ê¤¬Ä¶¾ï¸½¾Ý¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡Ö¶ÚÆù¥Þ¥¤¥Õ¥ì¥ó¥É¡×¡£ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëÀï¸åºÇÂç¤ÎÆâÀï¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë½ª¤ï¤ê¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤ÆóÂçÀªÎÏ¤ÎÀ¨»´¤ÊÀï¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁÔÂç¤Ë²Î¤¤¾å¤²¤¿¡Ö¤¤Î¤³¤¿¤±¤Î¤³ÀïÁè¡×¡£Á´ÊÔ¤Î²Î»ì¤¬¥×¥í¥ì¥¹¤Îµ»¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬»Â¿·¶Ë¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÖWAZA¡×¡Ä¡Ä²Î»ì¤ÎÆâÍÆ¤Ï¥æ¥Ë¡¼¥¯¤À¤¬¡¢ÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤ÏÄ¶°ìµéÉÊ¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Ë°î¤ì¤¿¥é¥¦¥É¥í¥Ã¥¯¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÍá¤Ó¤¿·ë²Ì¡¢´ÑµÒ¤ÏÌÀ¤ë¤¤¶½Ê³¾õÂÖ¤Ø¤È»ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö³Ú¤·¤ó¤Ç¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¤³¤ÎÅ·µ¤¤ò¥é¥Ã¥¡¼¤È¤È¤ë¤«¡¢¥¢¥ó¥é¥Ã¥¡¼¤È¤È¤ë¤«¡£¹ß¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤¬²æËý¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¡£30¡î¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£¥×¥é¥¹¤Ë¹Í¤¨¤è¤¦¡£¤³¤ì¤Ï¥é¥Ã¥¡¼¡×¨¡¨¡²ñÄ¹¤ÎMC¤ò·Ð¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ö¸åÈ¾¤âÍ£°ìÌµÆó¤Î¶Ê¤¿¤Á¤òÂ¸Ê¬¤ËÂÎ´¶¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤³¤Î3Ï¢µÙ¤ò·Þ¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¿Í¡¹¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤¿µ¤»ý¤Á¤òÁ¯¤ä¤«¤ËÂåÊÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡£Ç®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¤ËÀäÂÐ¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¿åÊ¬Êäµë¤È±öÊ¬Êäµë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¿¥ª¥ë¤ò¤Ö¤ó¤Ö¤ó¸µµ¤¤è¤¯¿¶¤ê²ó¤·¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¡ÖBUNBUN SUIBUN¡×¡£ÅÜÅó¤ÎÅ¸³«¤Ç¶î¤±È´¤±¤ëÃæ¡¢¡ÖËÜÆü¤ÎLuckyFes¤Î½Ð±é¼Ô¤ÎÃæ¤Ç¤ÎºÇÇ¯Ä¹¤Ï¤â¤Á¤í¤óÊÆÊÆCLUB¤ÎÃ¯¤«¤Ç¤¢¤í¤¦¤È»×¤¤¤½¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢1958Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢junko¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡ª¡¡°ìÈÖ¶ÚÆù¤¬Èþ¤·¤¤¤Î¤ÏÀ¾Àîµ®¶µ¤µ¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤¦¿´²¹¤Þ¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡Ö¤Û¤Ã¤³¤ê¥Ë¥å¡¼¥¹Âç½¸¹ç¡×¡£¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉÆâ¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¿ô¸Ä¤Î¥Þ¥°¥í·¿¥Ð¥ë¡¼¥ó¤¬¥Ô¥Á¥Ô¥Á¤È³è¤¤ÎÎÉ¤µ¤ò¼¨¤·¤Ê¤¬¤éÉñ¤¤¡¢µû²ðÎà¤ò°¦¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤²æ¡¹ÆüËÜ¿Í¤Îº²¤ò·ã¤·¤¯¹·¤é¤»¤¿¡ÖÅç¹ñDNA¡×¡Ä¡Ä¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¸«¤É¤³¤í¤¬ËþºÜ¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÜÆü¤ÎÂç¥È¥ê¤ÏÊÆÊÆCLUB¡£°ñ¾ë¤Ï´ØÅì°ì¤ÎÊÆ¤É¤³¤í¡£º£Æü¤ÏÇÀ²È¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ·Ã¤ß¤Î±«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¨¡¨¡¼¡¤Î¶Ê¤ò¤Û¤Î¤á¤«¤·¤¿²ñÄ¹¡£¤½¤·¤Æ¥é¥¹¥È¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖÆüËÜ¤ÎÊÆ¤ÏÀ¤³¦°ì¡×¤À¤Ã¤¿¡£¤ªÊÆ¤ò¿©¤Ù¤ÆÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿Âç¿Í¤¿¤Á¡¢¤ªÊÆ¤ò¿©¤Ù¤ÆÎ©ÇÉ¤ÊÂç¿Í¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬°ì½ï¤Ë¡ÔÆüËÜ¤ÎÊÆ¤ÏÀ¤³¦°ì¡Õ¤È²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÄ¯¤á¤ë¤È¤Ê¤ó¤À¤«¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ë¡£¡ÔÊÆ¤ò ÊÆ¤ò ÊÆ¤ò¡Õ¤ÎÄ¾¸å¤ËÊÆÊÆCLUB¡ÖKOME KOME WAR¡×¤Î°ìÀá¤ò´ÑµÒ¤¬²Î¤Ã¤Æ¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ËÆÍÆþ¤·¤¿º¢¤Ë¤Ï¡¢¤Õ¤Ã¤¯¤é¤·¤¿¤´ÈÓ¤¬¿æ¤¾å¤¬¤ëÄ¾Á°¤Î¿æÈÓ´ï¤ÎÃæ¤Î¤è¤¦¤Ê¥Û¥«¥Û¥«¾õÂÖ¤ÇÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿RAINBOW STAGE¡£ºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤ÇÅ°ÄìÅª¤Ë³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤À¤«ÉÔ»×µÄ¤È´¶Æ°Åª¤Ê¥é¥¤¥Ö¤À¤Ã¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ýÅÄÃæÂç
¼Ì¿¿¡ý虬¼Ö¼÷°ì
¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
1. ¤Ê¤¼º£ÆüÅ·µ¤¤¬°¤¤
2. ¶ÚÆù¥Þ¥¤¥Õ¥ì¥ó¥É
3. ¤¤Î¤³¤¿¤±¤Î¤³ÀïÁè
4. WAZA
5. ¤Ï¤¿¤é¤¤¿¤¯¤Ê¤¤
6. BUNBUN SUIBUN
7. ¤Û¤Ã¤³¤ê¥Ë¥å¡¼¥¹Âç½¸¹ç
8. Åç¹ñDNA
9. ÆüËÜ¤ÎÊÆ¤ÏÀ¤³¦°ì
¡ÖABEMA¡×¤Ç¤Ï¡¢LuckyFes¤ÎÇ®¶¸¥é¥¤¥Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¡¢
3Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÌµÎÁ¡¦ÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤Ï9·î9Æü(²Ð)23:59¤Þ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
https://abema.tv/video/title/556-5
¢¨°ìÉô¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï»ëÄ°ÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹
¢£¡ãLuckyFes¡Ç25¡ä
¥Á¥±¥Ã¥È¥Ú¡¼¥¸¡§https://luckyfes.com/ticket/
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡§https://luckyfes.com/
¼Ì¿¿¡ý虬¼Ö¼÷°ì