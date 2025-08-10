¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼·ëº§¡¡¡Ö²È»ö¥ä¥í¥¦¡×MC3¿Í¤¬´ûº§¼Ô¤Ë¡¡ÈÖÁÈ¤Ï7·î´ü½ªÎ»¡¡SNS¡Ö²ÖÌ»½¤¹Ô¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â¡×¤Î¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¡Ê41¡Ë¤¬10Æü¡¢X¤ò¹¹¿·¡£½÷Í¥¤ÎÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¡Ê30¡Ë¤È·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£7·î¥¯¡¼¥ë¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö²È»ö¥ä¥í¥¦!!!¡×¡Ê²ÐÍË¸å8¡¦00¡Ë¤ÎMC3¿Í¤¬Á´°÷´ûº§¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬SNS¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤Î¸ø¼°X¤ËÏ¢Ì¾¤ÎÊ¸½ñ¤ò·ÇºÜ¡£¡Ö»ä¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤ÈÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓÆþÀÒ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤³¤³¤Ë¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¡ÖÇ¡²¿¤»¤óÆó¿Í¶¦¤Ë¸ÄÀ¤ä¤³¤À¤ï¤ê¤¬¶¯¤¤¤â¤Î¤Ç¡¢»þ¤Ë¤Ï¾×ÆÍ¤·»þ¤Ë¤ÏÍî¤Á¹þ¤à¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï¾Ð¤Ã¤ÆÁ°¤ò¸þ¤±¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê¤æ¤ë¤¯Ï¯¤é¤«¤Ê²ÈÄí¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡¢KAT-TUN¤ÎÃæ´ÝÍº°ì¡ÊºòÇ¯8·î¤Î¶à¿µ°Ê¹ß¤Ï½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ë¡¢¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤¬MC¤òÌ³¤á¤ëÈÖÁÈ¡£²È»ö½é¿´¼Ô¤Î3¿Í¤¬²È»ö¤ò´ðÁÃ¤«¤éÅ°ÄìÅª¤Ë³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¯»Ñ¤¬¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£2018Ç¯4·î¤Ë¿¼ÌëÏÈ¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢21Ç¯¤«¤é¥´¡¼¥ë¥Ç¥óÂÓ¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤Ï2019Ç¯12·î¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤Ç¤ó¤ÑÁÈ.inc¡×¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÌ´Ì²¤Í¤à¤µ¤ó¤È·ëº§¡£Ãæ´Ý¤ÏºòÇ¯1·î¤Ë¸µÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎºûºêÎ¤ºÚ¤È·ëº§¤·¤¿¡£¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤Î·ëº§¤Ç3¿ÍÁ´°÷¤¬´ûº§¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ½ªÎ»¤È¤Û¤ÜÆ±»þ´ü¤Î¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤Î·ëº§¤Ë¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤Ï¡Ö²È»ö¥ä¥í¥¦¤¬Á´°÷´ûº§¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Á´°÷·ëº§¤·¤ÆÈÖÁÈ¤¬½ª¤ï¤ë¤Î¤«¡×¡Ö²È»ö¥ä¥í¥¦¤Ï²ÖÌ»½¤¹Ô¤Î¾ì¤È¤·¤Æ½ª¤ï¤ê¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¤È¤â¤ËÈÖÁÈ½ªÎ»¤È¤Ï¥¥ì¥¤¤Ê½ª¤ï¤êÊý¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Î¹½À®¤òÌ³¤á¤ëÊüÁ÷ºî²È¤ÎÈÓÄÍÂç¸ç»á¤Ï¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤Î·ëº§Êó¹ð¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¡£Â³¤¯Åê¹Æ¤Ç¡¢¡Ö¤à¤·¤í¤³¤Ã¤«¤é¤³¤½²È»ö¥ä¥í¥¦¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡Ä¡ª¡©½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ë¾ì¹ç¤Ê¤Î¡©¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£