【新華社ウルムチ8月10日】中国新疆ウイグル自治区ウルムチ市はここ数年、繊維産業の集積度を高め、新たな質の生産力（科学技術イノベーションが主導し、質の高い発展を促す生産力）の育成を加速しており、産業チェーンを強化し、繊維・衣料分野の発展を促している。

紡績機の開発・製造を手がける卓郎智能機械の高性能紡績機は、国内市場で重要な地位を占めるだけでなく、中央アジアや西アジア、南アジア、さらには欧州へも輸出され、世界でも高い競争力とシェアを持つ。傘下の卓郎新疆智能機械は現在、開綿・梳綿工程の自動化スマート化生産ラインや粗紡機、精紡機などのハイエンド紡績機器を現地生産している。

卓郎智能がウルムチ市に製造拠点を設けたのは2017年。23年には四大研究センターの一つとなるグローバル技術イノベーションセンターも同市に設立した。卓郎新疆公司は今後5年間の計画として、新疆で原綿から衣料までを短工程で生産する世界最先端の設備を整備し、全工程の自動化ソリューションによって伝統的な繊維産業の高度化を後押しする。

1輪の綿花から1本の糸、1反の布、1着の衣服へとつながる一連の産業チェーンに新興企業が次々と加わる一方、既に一定の実績を持つ企業も変革と飛躍を遂げている。11年の設立以降、キャメルウール製品を手がけてきた新疆玉泰駝絨紡織品は、長年の発展を経てラクダの飼育から商品開発、生産、販売までをカバーする産業チェーンを構築した。現在はアウトドア用スキーウェア、ホームテキスタイル（家庭用繊維製品）、アパレルの3分野で計360種類の製品を展開するほか、21件の特許を持ち、一部の製品は広東省広州市や江蘇省、浙江省などの市場に進出している。

新疆ウイグル自治区は現在、綿花と繊維・アパレルの産業クラスター構築を加速させており、産業チェーンは着実に延伸し、規模も拡大している。繊維産業の新たな質の生産力は、各企業が進める技術革新やモデル転換・高度化のプロセスの中で加速度的に形成されている。（記者/白志強）