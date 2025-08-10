ÁáÅÄ¤Ò¤Ê¡¢Ä¥ËÜÈþÏÂ¤È¤Î·ãÆ®À©¤·¤Æ8¶¯¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÏËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡¡¼¡Àï¤Ï4ÀïÁ´ÇÔ¤ÎÃæ¹ñÁª¼ê¤È·ãÆÍ
¡þÂîµåWTT¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º²£ÉÍ2025(7Æü¡Á11Æü¡¢²£ÉÍBUNTAI)
½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹2²óÀï¤ÇÁáÅÄ¤Ò¤ÊÁª¼ê¤¬Ä¥ËÜÈþÏÂÁª¼ê¤Ë3-2¤Î¥Õ¥ë¥²¡¼¥à¤Ç¾¡Íø¡£¡ÖÆñ¤·¤¤»î¹ç¤À¤Ê¤È¤¹¤´¤¯»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç¤Ï¥²¡¼¥à¤ò¼è¤Ã¤Æ¤Ï¼è¤é¤ì¤ëÅ¸³«¡£¥Õ¥ë¥²¡¼¥à¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤ëÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¤Ë¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÏËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢»ä¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈºÇ¸å¥é¥Ã¥¡¼¤¬²¿ËÜ¤«¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿º¹¤Ç¤Û¤È¤ó¤É¤³¤Î¾¡Íø¡¢¾¡ÇÔº¹¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ½ªÂè5¥²¡¼¥à¤Ë¤Ï¡¢2-4¤È¥ê¡¼¥É¤òµö¤¹¾ìÌÌ¤Ç¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤ò¼è¤Ã¤¿ÁáÅÄÁª¼ê¡£
¡ÖÄË¤ß¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¤·¤Ó¤ì¤ÈÎÏ¤¬Æþ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¾õÂÖ¡£¼Ü¹ü¿À·Ð¤ò°µÇ÷¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢Îý½¬»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤ë¤Û¤ÉÎÏ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡ÖÁ°²óUS¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤ò¼è¤é¤º¤ËÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤â´õË¾¤¬¸«¤¨¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ÎÁªÂò¤ò¤·¤¿Êý¤¬ÀäÂÐ¤Ë¸å²ù¤·¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤ò¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºòÇ¯¤Î¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤«¤é1Ç¯¡£À®Ä¹¤Ç¤¤¿ÉôÊ¬¤òÊ¹¤«¤ì¡¢¡Ö¸½ºßÃÏ¤È¤·¤Æ¤Ï¶¯¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Ê¤È¼«Ê¬¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡£¤Ç¤â¡Ê¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¡Ë¼ê¤òÄË¤á¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤ÈÉüµ¢¤·¤Æ¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë¡È¤³¤³¤«¤éÎý½¬¤Ç¤¤ë¡É¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¼Ü¹ü¿À·Ð¤ò°µÇ÷¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¶ì¤·¤¤»þ´Ö¤À¤±¤¬ËÜÅö¤ËÂ³¤¤¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¥í¥¹¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¥Ñ¥ê¤è¤ê¤âÂ¿Ê¬¶ì¤·¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¶ì¤·¤µ¤«¤éÀäÂÐ¤ËÆ¨¤²¤º¤Ë¡¢¶ì¤·¤¤¤Ê¤é¶ì¤·¤¤¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¶ì¤·¤ó¤ÀÊý¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£º£¤³¤³¤«¤éÆ¨¤²¤è¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¼«Ê¬¤Î·Á¤Ë¤·¤Æ°ìÊâ¤º¤Ä¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤±¤¿¤é¡¢Ì¤Íè¤Ï¸«¤¨¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¿®¤¸¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£10Æü¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÄÄ¹¬Æ±Áª¼ê¤È½à¡¹·è¾¡¤Ç·ãÆÍ¡£¹ñºÝÂç²ñ¤Ç²áµî4ÀïÁ´ÇÔ¤ÎÆñÅ¨¤ËÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£