¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢Çú¾ÐÌäÂê¤¬10Æü¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ëTBS¥é¥¸¥ª¡ÖÇú¾ÐÌäÂê¤ÎÆüÍË¥µ¥ó¥Ç¡¼¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å1»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤ò½Ð¶Ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤ÏÊüÁ÷ºî²È¤Î¹âÅÄÊ¸É×»á¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡£Æ±»á¤Ï¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¹âÅÄÊ¸É×¤Î¥é¥¸¥ª¥Ó¥Ð¥ê¡¼Ãë¥º¡×¤ÇÄ¹¤¯¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÀÎ¤«¤éTBS¤È¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Ã¤ÆÃç¤¬°¤¤¤è¤Ê¡£¤ª¸ß¤¤¤Î´ÇÈÄ¡Ê½Ð±é¼Ô¤òÈÖÁÈ¤Ë¡Ë½Ð¤µ¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿¡£ÅÄÃæÍµÆó¤¬¡Ö²æ¡¹¤â¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡¢¤º¡¼¤Ã¤È¤·¤Ð¤é¤¯½Ð¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢ÂÀÅÄ¸÷¤â¡Ö²æ¡¹¤â½Ð¶Ø¤Ç¤·¤¿¤«¤é¤Í¡×¤ÈÆ±Ä´¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿ÂÀÅÄ¤¬¡ÖÀèÀ¸¤Î¤»¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£²æ¡¹¤¬½Ð¶Ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ª¡×¤È¥¯¥ì¡¼¥à¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¹âÅÄ»á¤Ï¡Ö²¶¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ¤Ë¾¡¼ê¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤¿¤À¤±¤À¤è¡¢¤³¤¤¤Ä¤¬¡£À¸ÊüÁ÷¤Ç¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¹âÅÄ»á¤¬ºî²È¤òÌ³¤á¡¢½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×¤ËÇú¾ÐÌäÂê¤¬ÂåÂÇ½Ð±é¤·¤¿»þ¤Î¤³¤È¤Ç¡¢ÅÄÃæ¤Ï¡Ö¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤¢¤ë»þ¡Ê¤¿¤±¤·¤¬¡Ë¡Øº£Æü¤âµÙ¤à¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡¢µÞ¤¤ç¤Ç¡£¡ØÂå¤ï¤ê¤ËÃ¯¤¬¤ä¤ë¤ó¤À¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¼ã¼ê¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò²¶¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¡×¤È¼«¿È¤¿¤Á¤¬ÂåÌò¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤òÏÃ¤·¤¿¡£
ÂÀÅÄ¤Ï¡ÖÌÚÍË1»þ¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥µ¥ó¥¯¥Á¥å¥¢¥ê¤À¤«¤é¤Í¡×¤È¤¤¤¤¡¢Æó¤ÄÊÖ»ö¤ÇÂåÌò¤ò°ú¤¼õ¤±¤¿¤¬¡¢ÅÄÃæ¤Ï¡Ö¤½¤³¤ÇÂÀÅÄ¤µ¤ó¤¬¡Ø¤¿¤±¤·¤Ï»à¤Ë¤Þ¤·¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡£ÂÀÅÄ¤Ï¡Ö¡Ø¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¤ÏË´¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡£¹³µÄ¤ÎÍò¤À¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤¢¤Î»þ¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
ÅÄÃæ¤Ï¡Ö¡Ø¤¿¤±¤·¤µ¤ó¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¡Ù¤Ã¤Æ¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤ÎÃæ¤Ç¤â°ìÈÖ¤Î´ÇÈÄÈÖÁÈ¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¼ã¼ê¤¬À¸°Õµ¤¤Ê¸ý¤¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ó¤Ç¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤âÅÜ¤ë¤·¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤ÎÃæ¤Î¿Í¤¿¤Á¤âÅÜ¤ê½Ð¤·¤Æ¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£