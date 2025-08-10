¡Ö»ÐËå¤Ê¤Î½é¤á¤ÆÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿!¡×¥Ð¥È¥ë¡¦¥í¥ï¥¤¥¢¥ë½÷Í¥¤¬Íü±àºÊ¤Î»Ð¤Èà·ã¥ì¥¢á2¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¤ª2¿Í¤È¤âÂç¿Í¤Î½÷À¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡Ä¡×¡Ö¤ä¤Ï¤ê»ÐËå¡×¤ÎÀ¼
¡Ö¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¸«¤ë¤È¡Ä¡×à´é´ó¤»á2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á!
¡¡±Ç²è¡Ö¥Ð¥È¥ë¡¦¥í¥ï¥¤¥¢¥ë¡×¤«¤é25Ç¯¡½¡£40ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½÷Í¥¤¬¡¢Íü±à¤ÎºÊ¤Ç¤¢¤ë»Ð¤È´é¤ò´ó¤»¹ç¤¦2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥Ž¥ÃæÂ¼´ª¶åÏº¤ÎºÊ¤Ç½÷Í¥¤ÎÁ°ÅÄ°¦(41)¤ÎÎÙ¤Ç¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ÎÈù¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÁ°ÅÄ°¡µ¨(40)¡£²ÎÉñ´ìºÂ¤Ç3Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÉñÂæ¡ÖÈ¬·îÇ¼ÎÃ²ÎÉñ´ì ¡×¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¸ø³«¤·¤¿Á°ÅÄ°¦¤Ï¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤Ç¼Ì¿¿¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«»£¤é¤Ê¤¤¤è¤Í¤ÈËå¤È♡¡×¤ÈÆâËë¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö»ÐËå¤Ê¤Î½é¤á¤ÆÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿!¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤´»ÐËå¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï(¾Ð)¡×¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì»ÒÌò¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¿2¿Í¤Î´Ø·¸¤ò½é¤á¤ÆÃÎ¤ê¶Ã¤¤¤¿¤È¤¤¤¦À¼¤ä¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¤«¤Ê¤ê·ã¥ì¥¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í!?¡×¡Ö¤ï¤¢¤¢¤¢!¡¡Á°ÅÄ°¡µ¨¤Á¤ã¤ó!¡¡ËÜÅö¤ËÂç¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£¾®¤µ¤¤»þ¤«¤éÁ°ÅÄ»ÐËå¤¬Æ´¤ì¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªÆó¿Í¤È¤âÂç¿Í¤Î½÷À¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡Ä¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÃçÎÉ¤·»ÐËå¤ÇÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ª´é¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤Þ¤ê»÷¤Æ¤Ê¤¤»ÐËå¤À¤Ê¡Á¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤±¤É¡Ä¤Ç¤â¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¸«¤ë¤È¤ä¤Ï¤ê»ÐËå¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¾ú¤·½Ð¤¹¶õµ¤´¶¤¬»÷ÄÌ¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤Þ¤¿¤ªÆó¿Í¤ÇÂ·¤Ã¤Æ¤ª»Å»ö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤òÇÒ¸«¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Á°ÅÄ»ÐËå¤Ï»ÒÌò»þÂå¤Ë¡Ö¥Á¥ã¥¤¥É¥ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì³èÌö¡£°¦¤Î¼ç¤Ê½Ð±éºîÉÊ¤È¤·¤Æ¡Ö¤¢¤Ã¤Ñ¤ì¤µ¤ó¤ÞÂçÀèÀ¸¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¢1994Ç¯¡Á)¡¢±Ç²è¡Ö¥¬¥á¥é3 ¼Ù¿À³ÐÀÃ¡×(99Ç¯)¤¬¡¢°¡µ¨¤ÏNHK¶µ°é¡ÖÅ·ºÍ¤Æ¤ì¤Ó¤¯¤ó¡×(96Ç¯¡Á)¡¢±Ç²è¡Ö¥Ð¥È¥ë¡¦¥í¥ï¥¤¥¢¥ë¡×(2000Ç¯) ¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£