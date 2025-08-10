「北浜レトロ」は、明治45年（1912）築の近代建築を活用したカフェ。朽ち果てつつあったビルを現在のオーナーが買い取り、綿密な時代考証とインテリア設計により、建築当時の純イギリス建築の雰囲気漂う「北浜レトロビルヂング」として、平成9年（1997）によみがえらせました。

ビルの内部は、純英国スタイルのティーサロンに再生。近代建築を転用した飲食店は当時の大阪ではとても珍しい存在だったそう。翌平成10年（1998）には、国の有形文化財に登録されました。

「北浜レトロ」があるのは、OsakaMetro・京阪北浜駅26番出口からすぐの好立地。でも開店当時の北浜は、金融オフィス街でカフェなどはなかったとか！現在の北浜カフェブームの先駆けでもあるのです。

店内では伝統的な英国式ティータイムが過ごせます。ここからは早速、メニューや店内の魅力を紹介していきましょう！



伝統的なアフタヌーンティーやスコーンが人気

「アフタヌーンティー」3600円

「北浜レトロ」の看板メニューといえば、銀仕上げの3段式スタンドでサーブされる「アフタヌーンティー」。上段のケーキは、日替わり約15種から選べます。5種のベリーをトッピングした「山盛りベリー」は、開店時からのレシピを受け継ぐ定番ケーキ。中段のスコーンは、季節限定を含む約7種から2種が選べます。下段はハムとキュウリのフィンガー・サンドイッチと充実の内容です。ケーキやスコーンなど、現地と同じポーション（分量）で提供するため、大ぶりでボリュームたっぷり！

「北浜ブレックファスト」

飲みものも選べますが、おすすめはなんといっても25種以上の茶葉から選べる紅茶。ティーインストラクターの資格をもつスタッフが、茶葉の銘柄ごとにベストなものを国内外から厳選しています。「北浜ブレックファスト」は、上質なアッサムをベースに世界の有名産地の茶葉をブレンドした、濃厚でコク深い味わい。ミルクとも相性抜群です。

ホットティーは、英国の高級ホテル用に作られたティーポットでサービス。ティーカップ約2杯分が入っていますが、おかわり可能な差し湯とミルク付きなので、存分に味わえます。

なお、「アフタヌーンティー」は1人前からオーダーでき、食べきれない場合はスコーンの持ち帰りも可能です。

カップやお皿などはイギリスの陶磁メーカー・ウェッジウッドのもの。イチゴ柄が愛らしい、ワイルドストロベリーのデザインが特に人気だそう。ほかにも、国内未販売のデザインやアンティークの器が登場することも。

「スコーンセット」1600円

「アフタヌーンティー」よりも手軽なメニューもあります。「スコーンセット」は、スコーン2種と飲みものが選べるセット。

©北浜レトロ

スコーンは、英国の5つ星ホテルのレシピをベースに、機密性の高い南蛮窯で焼き上げるため、外はサクッと中はしっとりとして、小麦粉の風味が豊か！

濃厚な純生クリームとジャム2種付きで、本場の味わいを堪能できます。クローテッド・クリームも＋200円で追加可能です。

ほかにも、10種以上から選べる「サンドウィッチセット」2100円や、「ケーキセット」1600円なども揃うので、気分でチョイスしてください。



英国直輸入の調度品や装飾にもうっとり

「北浜レトロ」は2階がティーサロン。土佐堀川越しに中之島公園のバラ園が見渡せる、北側の窓側席が特等席です。

店内もアンティークの調度品で、レトロな英国スタイルにコーディネートされています。イギリスからのお客さんからは「キュートで懐かしい」「Very English」といわれることも多いそう。

窓際できらめくステンドグラスや、優美な照明、壁を飾る絵画、電気のスイッチにいたるまで、すべてオーナーがイギリスで買い付けたものなので、細部まで注目してください。

「北浜レトロビルヂング」の建築年はタイタニック号が沈んだ年ということで、店内を彩るプレートのなかには、タイタニック号にまつわるものも。

1階のトイレも英国から直輸入したというから必見ですよ。



おみやげに紅茶の茶葉や焼き菓子も

1階のショップスペースには、紅茶やお菓子、雑貨などがずらりと並びます。

「リーフティー」缶入り各1900円、袋入り各1400円

人気は、オリジナルデザインの缶や袋がおしゃれなリーフティー。手軽なティーバッグも販売しており、おみやげにもおすすめです。

「特製ビスケット缶」3800円／©北浜レトロ

10種類の自家製ビスケットを詰め合わせた、かわいい缶は贈りものにも好適です。

「レトロベアのハニービスケット」1枚300円

「北浜レトロ」のキャラクター・レトロベアのキュートなビスケットは、ハチミツの甘さと香りがグッド！

「ミックスジュースショートケーキ」1個790円

スコーン各300円や日替わりのケーキを持ち帰り、自宅で味わうこともできます。

販売されているテディベアなどもあるので、見逃せませんよ。

貴重な文化財である近代建築を英国のティーサロンとしてよみがえらせ、新たな魅力を発信する「北浜レトロ」。クラシックなイギリスの世界観に浸りながら、本場さながらのメニューを満喫してみませんか。



■北浜レトロ（きたはまれとろ）

住所：大阪府大阪市中央区北浜1-1-26 北浜レトロビルヂング

TEL：06‐6223-5858

営業時間：11〜19時（土・日曜、祝日は10時30分〜）※18時30分LO ※ランチは平日の〜14時

定休日：無休

アクセス：OsakaMetro・京阪北浜駅26番出口からすぐ



