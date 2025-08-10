女優の香椎由宇（38）が9日放送の日本テレビ系「アナザースカイ」（土曜午後11時）に15年ぶりに出演。妊娠が分かってからの15年を振り返り、母親になって得たものについて語った。

香椎は「ちょうど本当、15年前に、妊娠しているって分かってからの15年は、簡単な言葉でいうと歯がゆい期間はありましたね」と明かした。

そして「同じ事務所にも同い年ぐらいの女優さんもいて、何人も仲良い女優さんがいる中で、彼女、彼らがCM出てたり、ドラマ出てたり、映画出てたり、雑誌出てたりっていうのを目にするたびに、どんどん、こことの差が開いていくんだとか。そこに重きを持って考えてしまってた時期がありました」と振り返り、「焦りというか、すごい複雑な15年でしたね。それをひもといて話してると、すごい時間もかかるし、泣いちゃいそうなんで…あれですけど」と吐露。

続けて「でも本当いろんなところを経験してきて。結婚して、子ども産んで、母親になってっていう経験がなかったら、知らなかった感情もありますし、きっと。知らない世界もあったし、興味を持ってない世界の方が大きくて、それは本当に感謝です。いろいろ勉強になりましたね、親にしてもらって」と打ち明けた。

そして「変わる先ですよね。いい方向に変わればいいけど…全然、全然、まだまだ途中だし。ただ、この15年で見えてきたものは、今のところ、いい方向に進んでるなっていうのが見えてきてるんで。こっからは何かまた、いい感じにいける気がしますね」と語った。

香椎は21歳の誕生日である08年2月16日に、同日32歳の誕生日を迎えた俳優のオダギリジョーと結婚。11年2月に第1子、14年4月に第2子（1歳で絞扼性イレウスで死去）、16年8月に第3子と、3人の男児を出産している。