バレーボールSVリーグ女子のSAGA久光スプリングスが6日、10月に開幕する2025〜26年シーズンに向けて、佐賀県鳥栖市のサロンパスアリーナで練習を公開した。8月は16、17日(いずれも午後4時から)も実施予定で、ファンも見学できる。

アリーナの観客席から練習を見ていると、隣にいたチーム関係者がコートでボールを追う平山詩嫣(24)に視線を送りながら、感心したようにつぶやいた。

「先日、中学生向けのバレーボール教室を開いたんですが、そこでの平山選手の接し方が印象的で…」

話を聞くと、こういう内容だった。ある中学生がサーブを打とうとしたところ、ネットまでボールが届かなかった。すると、平山は「大丈夫だよ。(エンドラインの)前からサーブを打っていいからね」とほほ笑みながら助言したという。チーム関係者が補足した。「周りはできるのに自分はできない。だから、楽しくないし、バレーが面白くない。そんなネガティブな感情にならないように、成功体験を少しずつでも増やしてほしい…それが平山選手の考えではないでしょうか。あの日の教室では『できる人、できない人がいる中で、チームメートで助け合いながらバレーボールをもっと好きになってほしい』とも口にしていました」

公開練習の後、あらためて平山に取材した。

「私は小学生の頃からバレー中心の生活を送っていました。スパイクをもっと打ちたいということもありますし、体を動かすことが好きでした。だからといって、今の子どもたちがそうとは限りません。中学から競技を始めた子も多いですし、バレーが全てではないといいますか、多様化しているような気もします」

新チームが6月に始動し、体づくりに重きを置いた練習を重ねる一方で、SAGA久光の選手たちは地元佐賀を中心にバレーボール教室を通して多くの小中学生と触れ合っている。平山は「できる、できないの『壁』が以前に比べて高くなっているような気がします」とも明かした。自分の中での「当たり前」をいったん手放し、アプローチが画一的にならないように、よりかみ砕いて説明するように心を配っているそうだ。

「相手の立場に立って『人に教える、伝える』という力は、自分でもすごく鍛えられていると思います」

平山の言葉に得心した。「できない」と嘆くより、少しでも「できる」を見つけて、コートの中の笑顔を増やしたい―。そんな思いが伝わってきたからだ。

11月で25歳。実績や経験も含めて平山がミドルブロッカー、SAGA久光の「顔」の一人であることは間違いない。それでも平山は首を横に振る。

「選んでもらえる人になる…永遠のテーマですね」

練習を見守るSAGA久光スプリングスの中田久美監督

緩みのない表情で言い切ると、平山は付け加えた。 「久美さん(中田久美監督)から言われました。日々の練習の中で『譲れないものをつくりなさい』と。それが何なのか、今はそれを探しつつ…ですね」

持ち前の粘り強いブロックといったプレーに限定したものではないのだろう。「誰かがやらないといけない仕事から逃げたくない」と言い切る責任感や、常々「磨くもの」と口にするセンスとも違う気がする。

譲れないもの―。過去にとらわれることなく、自問自答を繰り返し続ける平山が、中田監督からの今夏の宿題に、どんな「回答」を導き出すのか。いつか答え合わせの機会があれば、聞いてみたい。(西口憲一)