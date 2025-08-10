バレーボールSVリーグ女子のSAGA久光スプリングスの練習拠点「サロンパスアリーナ」には、今秋に始まる2025〜26年シーズンまでの残り日数が選手の目につくように掲げられている。NECレッドロケッツ川崎との開幕戦(10月11、12日・川崎市東急ドレッセとどろきアリーナ)まで60日あまり。遠すぎもせず、近すぎもしない日々を過ごす中、セッターの万代真奈美(27)の表情は充実していた。

「6月にチームがスタートして、あっという間の2カ月でした。何だろう…そう、肉体改造をしています。走り込んで、トレーニングもボール練習もしっかりできています。10月…いえ、その先もありますが、自分のフィジカルやプレーが楽しみなんです」

たくましくなった!?二の腕を披露するSAGA久光スプリングスの万代真奈美

キラキラした目で、ムキムキした二の腕を披露した。サービス精神旺盛な万代らしく「力こぶ…出るかなあ」と照れながらも、鍛え込んだ「証し」を示した。

SAGA久光のセッター陣は、21年東京五輪で女子日本代表の主戦セッターを務めた籾井あき(24)が新加入した。チーム最年長の34歳で2季続けてキャプテンを務める栄絵里香は健在ながら、新任の中田久美監督(59)が目指すコンビバレーを、長丁場のシーズンを通して展開していくためには、3人いるセッターの誰がコートに立っても、オフェンスを機能させなければならない。昨季までは「2枚替え」が主な役割だった万代がプレータイムを増やし、活躍の場をもっと広げようと、意欲を燃やすのも当然だった。

今夏は朝の時間を有効活用する「朝活」を始めたという。「少し早起きして、散歩をしています。周りからは『練習前に大変じゃない？』と言われるんですが、自分のための時間を大切にしたいなと思って」

早朝の新鮮な空気に触れることで体を目覚めさせるのはもちろん、目的は頭をクリアにすることだ。「今日はどういう一日にしようかなとか、優先順位をつけたり、やるべきことを明確にしたり…いろいろ整理しています」。新たな習慣を取り入れたことで、一日のスタートを快調に切ることができ、高い集中力で練習に入れる。「久美さん(中田久美監督)からも『ルーティンを大事にしなさい』と言われたんです」。万代は背中を押してくれたアドバイスに感謝した。

新シーズンに向けたメンバーの陣容がそろえば、実戦形式の練習も増えていく。だからこそ、今は個々の土台づくりが不可欠だ。背番号「9」が改造するのは肉体だけではない。たくましい二の腕には、揺るぎない覚悟と飛び切りの笑顔が似合う。(西口憲一)