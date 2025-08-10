K-1½éÅÐ¾ì¤«¤é28Ç¯¡¢50ºÐ³ÊÆ®²È¤Î¶á±Æ¤¬àÌî½Ã¤¹¤®¤ë¡ªá¤ÈÏÃÂê¡ÖÀ¸¤±¤ëÅÁÀâ!¡×¡Ö»Ë¾åºÇ¹â¤ÎÀï»Î!¡×¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÃæ¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É!¡×¤ÎÀ¼
¡Ö·»Äï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤Þ¤ÀÌî½Ã¤Ç¤¹!¡×
¡¡PRIDE¤äK-1¤Ç³èÌö¤·¤¿¸µ³ÊÆ®²È¤Î¥ß¥ë¥³¡¦¥¯¥í¥³¥Ã¥×(50)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¶á±Æ¤òÈäÏª¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤è¤ê¤â¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¶Ú¹üÎ´¡¹¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£1999Ç¯¤Ë¡ÖK-1 GRAND PRIX '99 ¡×¤Î½à·è¾¡¤ÇÂÐÀï¤·¥ß¥ë¥³¤ËÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥µ¥à¡¦¥°¥ì¥³¤Ï¡Ö·»Äï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤Þ¤ÀÌî½Ã¤Ç¤¹!¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤ËÀ¨¤µ¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÃæ¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É!¡×¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀ¸¤±¤ëÅÁÀâ!¡×¡Ö»Ë¾åºÇ¹â¤ÎÀï»Î!¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ß¥ë¥³¤Ï96Ç¯¤Î¡ÖK-1 GRAND PRIX '96 ³«ËëÀï¡×¤ÇÆüËÜ½éÅÐ¾ì¡£2001Ç¯¡ÖK-1 ANDY MEMORIAL 2001¡×¤ÇÆ£ÅÄÏÂÇ·¤ÈÂÐÀï¤·¡¢Áí¹ç³ÊÆ®µ»¤Ë½éÄ©Àï¡£Æ±Ç¯¤ËPRIDE¤Ë¤â¿Ê½Ð¤·¤¿¡£06Ç¯¤Ë¤ÏUFC¤Ë»²Àï¡£19Ç¯¤ËÇ¾Â´Ãæ¤È¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±°úÂàÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£03Ç¯¤«¤é08Ç¯¤Þ¤Ç¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤ò¤Ä¤È¤á¤Æ¤¤¤ë¡£