近藤千尋、第3子がなついている人気芸人を紹介「優しい笑顔」「良いパパになりそ」
モデルでタレントの近藤千尋が、10日までにインスタグラムを更新。人気芸人が彼女の第3子を抱っこする姿を公開すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】近藤千尋の第3子を抱っこする筋肉ムキムキ芸人（ほか6枚）
近藤が投稿したのは複数のオフショット。公開されている写真には、8日放送の『ラヴィット！』（TBS系）で共演したガチャピン＆ムックとの記念ショットや、近藤の第3子を抱っこするお笑い芸人・青木マッチョのオフショットなどが収められている。
投稿の中で近藤は「ラヴィットにガチャピンとムックが遊びに来てくれました」とつづり「そして初めてお二人を見てこっちゃんはずっと私の胸に顔をうずめていました笑」とコメント。さらに「相変わらずマッチョさんに懐いているこっちゃん。笑」と明かしている。
彼女が披露した青木と第3子の姿に、ファンからは「まっちょさん優しい笑顔」「マッチョさん 良いパパになりそ」「筋肉でかすぎで安定感ありそう」などの声が集まっている。
近藤は2015年9月にお笑いトリオ「ジャングルポケット」の太田博久と結婚。2017年5月に長女、2019年10月に次女を出産。2024年8月26日に第3子を出産している。
引用：「近藤千尋」インスタグラム（@chipichan.1215）
