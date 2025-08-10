キャンプコーディネーターが伝授！ キャンプの必需品を選ぶ基準とは
初めての体験にドハマリ！ 気づけば毎日キャンプのことを考えていました／ゆるっと始める キャンプ読本（1）
「キャンプ未経験者」のお悩み、キャンプコーディネーターが解決します！
「道具は何を揃えればいい？」「どうやってキャンプ場を探せば？」「簡単でおいしいキャンプごはんが知りたい」「着ていく服や現地での過ごし方は？」などなど、多くの悩みに答えてくれるのが、漫画家でキャンプコーディネーターのこいしゆうかさん。
長いキャンプ歴を持つ彼女がキャンプの虜になった時のエピソードや、道具の選び方・場所の選び方など、初めてキャンプ場へ行くまでの準備について教えてくれます。ぜひ参考にして、楽しいキャンプライフを始めてみてくださいね！
■寝袋
■選ぶポイント
マミー型
体から頭まですっぽり包み込まれる。寒冷地でも対応できるものもある
封筒型
いつものお布団の感覚に近いのはコチラ。連結もできるタイプもある。安価
リサイクルダウンを使用した寝袋を選ぼう！
ダウンは100年使えます（もちろん外側〈ポリ〉はへたれますが）。一生使えるダウンを大切に使おう！
■買うときはココを見よ！
高価なものだから 失敗したくない！でも何を買えばいいのかわからない！簡単な基準を伝授
使用温度表示
それぞれ適した温度に分かれて販売されている
各メーカー独自で設定されている快適使用温度と最低使用温度がある。快適温度に合わせよう
■マット
マットは寝心地はもちろんのこと地面からの冷えを遮断してくれるマストアイテム。地味だからってケチらないで！！
■選ぶポイント
ポンプ用の別の袋が同梱（別売りもある）。空気を自分で入れるタイプ。最初はコツがいるけど 慣れたら速い
中にフォームが入ってるタイプのものは快適度が増すが 少しかさばることも。折りたたみ式と併用すると冬場も使える
上の2つに比べるとコンパクトさは落ちるがこわれることがないので 初心者でも安心。値段も比較的安価なものがある。寝心地はイマイチ
厚みが10cmほどあると快適度が段違い。自宅のベッド並みの快適さ！？しかし かさばり重い。ポンプは電源付きがラク
■買うときはココを見よ！
長さ
コンパクトに運びたいなら身長分ほどの長さは不要
バルブ
弁があるか、空気が抜けやすいかを見よう
厚み
パッド内が2枚フィルムか3枚かで厚みが変わる。厚い分冷気を遮断してくれる
凸凹一つ一つに意味がある！！谷の部分に空気を滞留させることで保温性を高めて山の部分で体重を分散させる
熱反射板（銀色）
体温を利用してあたためてくれる
著＝こいしゆうか／『ゆるっと始める キャンプ読本』