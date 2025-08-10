1968年メキシコ五輪銅メダリストで、日本サッカー界を代表するストライカーとして活躍した釜本邦茂さんが10日に大阪府内の病院で肺炎のため死去した。81歳。元日本代表MF本田圭佑氏（39）が都内で取材に応じ、故人をしのんだ。

サッカーを始めて間もない小学低学年の時に「釜本サッカースクース」に参加したことを回想。「周りの選手は誰も釜本さんに気付いていなかったんですけど、僕は父親が釜本さんのことが大好きだったので、僕だけ凄く興奮していたのを覚えています。試合をして釜本さんのところに必死にボールを取りに行ったのを覚えています。もちろんボールは取れなかったですけど。サッカーを始めたばかりだったので、もの凄く影響を受けた1人ですね」と振り返った。

釜本さんは国際Aマッチ出場76試合で歴代最多の75得点を記録。国際Aマッチ通算98試合37得点の本田氏は「僕にはなれなかった点取り屋としての記録保持者。記録を抜く選手が出て来る姿が今のところは想像できない。凄まじい記録」とたたえ「（釜本さんの）勝負に関わるコメントを何度も目にしているが、ストライカーに必要な能力、考え方などいまだに過去の釜本さんのコメントから学べることを多い」と続けた。