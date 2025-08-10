¡Ú ¥æ¡¼¥¸ ¡Û¡¡°¦¼Ö¡¦¥²¥ì¥ó¥Ç¤ò¸ø³«¡¡¡ÖMy buddys¡×¡¡Åê¹Æ¼Ì¿¿¤Ë¥Õ¥¡¥óÈ¿¶Á¡¡¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥æ¡¼¥¸¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
¼«¿È¤Î°¦¼Ö¤Î²èÁü¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥æ¡¼¥¸¤µ¤ó¤Ï¡ÖMy buddys¡×¤ÈÄÖ¤ë¤È¡¢¼«¿È¤Î°¦¼Ö¤Î²èÁü¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿²èÁü¤Ç¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¸¤µ¤ó¤Î°¦¼Ö¡Ö¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä G¥¯¥é¥¹¡×¤Î»Ñ¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯£´·î¡¢¥æ¡¼¥¸¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤ÎYoutube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡Ö¤Þ¤¿¥²¥ì¥ó¥Ç¤òÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¨¤Ã¤È¥²¥ì¥ó¥Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¾è¤ê·Ñ¤¤¤Ç¤¤Æ¡¢¤³¤Î·¿¡Ê¡ÚMercedes-AMG G 63¡Û¡¦£²£°£±£¸Ç¯ºÇ½ª¡¡£÷£´£¶£³·¿¡Ë¤ËÌá¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¿··¿¤â¾è¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÀÎ¾è¤Ã¤Æ¤¿¤³¤Îµì·¿¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯Ìá¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ê¶ÃÏ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¸ì¤ê¡¢G¥¯¥é¥¹¤Ø¤Î¶¯¤¤»×¤¤Æþ¤ì¤ò¥³¥á¥ó¥È¡£
¹¹¤Ë¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö·ë¹½¤³¤Î¼Ö¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤Þ¤º¡¢¥°¥ê¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Þ¤º¥°¥ê¥ë¡¢¤³¤Á¤é¥Ù¥ó¥Ä¥Þ¡¼¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ð¥¹¥°¥ê¥ë¡¢ÀÎ¤Î¥²¥ì¥ó¥Ç¤Î¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¥«¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¥°¥ê¥ë¤òÃµ¤·¤ËÃµ¤·¤Æ¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢´õ¾¯¤Ê¥Ñ¡¼¥Ä¤òÆþ¼ê¤·¤¿·Ð°Þ¤òÊó¹ð¡£
ºÙÉô¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ÏÂ³¤¡¢¡Ö¥µ¥¤¥É¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¢¤³¤Á¤é¤â¡¢½ãÀµ¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¼è¤êÂØ¤¨¤Æ¡¢¥Þ¥Õ¥é¡¼¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ËÅÉÁõ¡×¤·¡¢¡Ö¥Ö¥ì¡¼¥¥¥ã¥ê¥Ñ¡¼¤âÉáÃÊ¤ÏÀÖ¤¤¥¥ã¥ê¥Ñ¡¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤âÅÉÁõ¡×¤·¤¿¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Û¥¤¡¼¥ë¤â¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ËÅÉÁõ¡×¤·¡¢¡Ö¥¿¥¤¥ä¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¥¿¥¤¥ä¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¥«¥ó¥È¥ê¡¼¤ËÊÑ¹¹¡×¤·¤¿¤È¡¢Â²ó¤ê¤Î²þÂ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾Ü¤·¤¯ÀâÌÀ¡£
¼ÖÆâ¤Î²þÂ¤¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¡Ö¥¯¥ê¥¢¥¬¥é¥¹¤Ë¤·¤¿¤¯¤Æ¡¢¤³¤ÎG63¤Ë¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡ÖG63¤À¤±¤¬¼¼Æâ¤ÎÅ·°æ¤È¤«¤³¤Î¥Ô¥é¡¼¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¼Ö¤Ø¤Î¶¯¤¤°¦Ãå¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡¦¡Ö¥ª¡¼¥×¥ó¥«¥ó¥È¥ê¡¼¤¬»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡¦¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¤ï¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û