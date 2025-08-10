TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午後5時42分に、大雨警報（土砂災害）を小郡市、上毛町に発表しました。また洪水警報を篠栗町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】福岡県・小郡市、上毛町に発表 10日17:42時点

福岡県では、11日昼前まで土砂災害に警戒してください。福岡、北九州、筑豊地方では、11日朝まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■北九州市
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　70mm
　ピーク時間　10日夕方

□洪水警報
　11日朝にかけて警戒

■福岡市
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　70mm
　ピーク時間　10日夕方

□洪水警報
　11日朝にかけて警戒

■直方市
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　11日未明

□洪水警報
　11日朝にかけて警戒

■飯塚市

□洪水警報
　11日朝にかけて警戒

■田川市
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　10日夕方

□洪水警報
　11日朝にかけて警戒

■行橋市
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　11日未明

□洪水警報
　11日朝にかけて警戒

■豊前市
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　10日夕方

□洪水警報
　11日朝にかけて警戒

■中間市
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　70mm
　ピーク時間　10日夕方

□洪水警報
　11日朝にかけて警戒

■小郡市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　10日夕方

■筑紫野市
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　70mm
　ピーク時間　10日夕方

□洪水警報
　11日朝にかけて警戒

■宗像市
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　70mm
　ピーク時間　10日夕方

□洪水警報
　11日朝にかけて警戒

■古賀市
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　70mm
　ピーク時間　10日夕方

□洪水警報
　11日朝にかけて警戒

■福津市
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　70mm
　ピーク時間　10日夕方

□洪水警報
　11日朝にかけて警戒

■宮若市
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　11日未明

□洪水警報
　11日朝にかけて警戒

■嘉麻市
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　10日夕方

□洪水警報
　11日朝にかけて警戒

■朝倉市
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　10日夜のはじめ頃

■糸島市
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　70mm
　ピーク時間　10日夕方

□洪水警報
　11日朝にかけて警戒

■那珂川市
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　70mm
　ピーク時間　10日夕方

■宇美町
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　70mm
　ピーク時間　10日夕方

■篠栗町
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　70mm
　ピーク時間　10日夕方

□洪水警報【発表】
　11日朝にかけて警戒

■志免町
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　70mm
　ピーク時間　10日夕方

□洪水警報
　11日朝にかけて警戒

■須恵町
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　70mm
　ピーク時間　10日夕方

■新宮町
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　70mm
　ピーク時間　10日夕方

□洪水警報
　11日朝にかけて警戒

■久山町
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　70mm
　ピーク時間　10日夕方

□洪水警報
　11日朝にかけて警戒

■粕屋町
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　70mm
　ピーク時間　10日夕方

□洪水警報
　11日朝にかけて警戒

■芦屋町
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　70mm
　ピーク時間　10日夕方

□洪水警報
　11日朝にかけて警戒

■水巻町
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　70mm
　ピーク時間　10日夕方

□洪水警報
　11日朝にかけて警戒

■岡垣町
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　70mm
　ピーク時間　10日夕方

□洪水警報
　11日朝にかけて警戒

■遠賀町
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　70mm
　ピーク時間　10日夕方

□洪水警報
　11日朝にかけて警戒

■小竹町
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　11日未明

□洪水警報
　11日朝にかけて警戒

■鞍手町
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　11日未明

□洪水警報
　11日朝にかけて警戒

■桂川町
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　10日夕方

□洪水警報
　11日朝にかけて警戒

■筑前町
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　11日未明

■東峰村
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　10日夜のはじめ頃

■香春町
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　3時間最大雨量　70mm
　ピーク時間　11日未明

□洪水警報
　11日朝にかけて警戒

■添田町
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　10日夜のはじめ頃

■糸田町
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　11日未明

□洪水警報
　11日朝にかけて警戒

■川崎町
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　10日夕方

□洪水警報
　11日朝にかけて警戒

■大任町
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　10日夕方

□洪水警報
　11日朝にかけて警戒

■赤村
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　10日夕方

□洪水警報
　11日朝にかけて警戒

■福智町
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　11日未明

□洪水警報
　11日朝にかけて警戒

■苅田町
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　11日未明

□洪水警報
　11日朝にかけて警戒

■みやこ町
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　10日夕方

□洪水警報
　11日朝にかけて警戒

■上毛町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　11日未明

■築上町
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　10日夕方

□洪水警報
　11日朝にかけて警戒