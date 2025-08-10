◆第６１回ＣＢＣ賞・Ｇ３（８月１０日、中京競馬場・芝１２００メートル、良）

サマースプリントシリーズ第４戦となるハンデ重賞は１７頭（カリボールは出走取消）で争われ、ハンデ５７キロで５番人気のインビンシブルパパ（牡４歳、美浦・伊藤大士厩舎、父シャラー）が、直線で後続の追い上げを振り切り、逃げ切って重賞初制覇を飾った。勝ちタイムは１分７秒４。

前走までダートで８戦５勝。芝初挑戦だった前走の函館スプリントＳは４着で、芝２戦目で見事に初タイトルをつかんだ。初コンビの佐々木大輔騎手は、９日のエルムＳ（ペリエール）に続く２日連続の重賞制覇となった。伊藤大調教師は２３年ニュージーランドＴ（エエヤン）以来、重賞３勝目。

２着はハンデ５５・５キロで１番人気のジューンブレア（武豊騎手）、３着はハンデ５７キロで４番人気のシュトラウス（杉原誠人騎手）が入った。

団野大成騎手（ヤマニンアルリフラ＝１２着）「流れが落ち着いて、前の馬に向く流れになりました。それでも最後２、３着馬は脚を使っているので、もう少し脚を使えると思いましたが…。流れに乗せていっても良かったかもしれません」