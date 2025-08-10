²Æì¡¦ÀÐ³À»ÔÄ¹Áª¤¬¹ð¼¨¡¡¼º¿¦¤ÎÁ°¿¦¤È¿·¿Í°ìµ³ÂÇ¤Á
¡¡ÉÔ¿®Ç¤·èµÄ²Ä·è¤Ë¤è¤ë¼º¿¦¤ËÈ¼¤¦²Æì¸©ÀÐ³À»ÔÄ¹Áª¤¬10Æü¹ð¼¨¤µ¤ì¡¢¤¤¤º¤ì¤âÌµ½êÂ°¤Ç¡¢¿·¿Í¤Î¸µ»ÔµÄÅÖÈÄË§¹Ô»á¡Ê55¡Ë¡¢½ÐÄ¾¤·Áª¤ËÎ×¤àÁ°¿¦Ãæ»³µÁÎ´»á¡Ê58¡Ë¡á¼«Ì±¡¢¸øÌÀ¿äÁ¦¡á¤Î2¿Í¤¬ÆÏ¤±½Ð¤¿¡£Åê³«É¼¤Ï17Æü¡£
¡¡»Ô¤¬6·îÄêÎã²ñ¤ËÄó½Ð¤·¤¿Àì·è½èÊ¬¤ÎµÄ°Æ¤ò½ä¤ê¡¢¼¹¹ÔÉô¤Ë¤è¤ë·èºÛ¤ÎÆüÉÕ¤Î²þ¤¶¤ó¤äµõµ¶ÅúÊÛ¤¬È¯³Ð¤·¡¢»ÔµÄ²ñ¤ÏÃæ»³»á¤Ø¤ÎÉÔ¿®Ç¤·èµÄ¤ò²Ä·è¡£¼«Ì±ÅÞ²ñÇÉ¤ÎÂçÈ¾¤â»¿À®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¼«Ì±¤ÏÃæ»³»á¤ò¿äÁ¦¤·¤¿ÂÐ±þ¤È¤ÎÀ°¹çÀ¤òÌä¤ï¤ì¤½¤¦¤À¡£
¡¡ÅÖÈÄ»á¤Ï³¹Æ¬±éÀâ¤Ç¡ÖÌ±¼ç¼çµÁ¤òÆ§¤ß¤Ë¤¸¤ëº£¤Î»ÔÀ¯¤ò¤³¤Î¤Þ¤Þ·ÑÂ³¤µ¤»¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡Ãæ»³»á¤Ï½Ð¿Ø¼°¤Ç4´ü15Ç¯¤Î¼ÂÀÓ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£