◆第１７回レパードＳ・Ｇ３（８月１０日、新潟・ダート１８００メートル、不良）

３歳限定のダート重賞は１５頭立てで争われ、５番人気で松山弘平騎手騎乗のドンインザムード（牡、栗東・今野貞一厩舎、父アジアエクスプレス）がゴール前で抜け出し、２走前のＵＡＥダービー・Ｇ２（３着）に続く２度目の重賞挑戦で初タイトルをつかみ、１４年に制した父との親子制覇となった。今野調教師は今年６月のラジオＮＩＫＫＥＩ賞（エキサイトバイオ）に続くＪＲＡ重賞通算２勝目。勝ち時計は、１分５０秒５。

半馬身差の２着は１２番人気のルヴァンユニベール（内田博幸騎手）、さらに鼻差の３着は１１番人気のヒルノハンブルク（石橋脩騎手）だった。３連単は４４万８１１０円の波乱だった。

原優介騎手（ルグランヴァン＝１４着）「もまれ弱いところがある馬で３番手くらいで乗りたいと思って前に出したんですけど、他の馬も速くて、あれ以上は行かせるわけにはいかないので、控える形にしました。向こう正面から気持ちが乗らないような感じになってしまい、終始気持ちが乗らないままで終わってしまいました。今日は気持ちのコントロールをすることができませんでした」