第2次世界大戦の末期、ソ連軍に恐れられた旧日本軍のゲリラ部隊が存在した。彼らはソ連軍から決死隊を意味する「スメルトニク」と名付けられ、1945年8月15日以降も激戦を繰り広げたとされる。最終的に肉弾戦をも辞さなかったという恐怖の部隊は、どのような戦いを繰り広げたのか。『満州スパイ戦秘史』（永井靖二著、朝日新聞出版）から一部抜粋し、お届けする。（全3回の1回目／続きを読む）

第2次世界大戦末期、ソ連軍が手を焼いた「スメルトニク」とは？ ©︎AFLO

関東軍の幹部らが右往左往の末に降伏を決めた後も、抗戦を続けた部隊は存在した。有名な例として、東部国境に築かれた虎頭要塞の守備隊がある。彼らは1945年8月26日まで戦闘を続けた。要塞に身を寄せた開拓団員も含め、立てこもった2500人余のうち53人しか生き残らなかった。その戦いは、「第2次世界大戦最後の激戦」と呼ばれている。一方、守勢に回るのではなく、ソ連軍の後方をかき乱すことだけを目的とした部隊の存在は、これまで注目されることは少なかった。

それは、関東軍が従来信奉していた「銃剣突撃主義」をかなぐり捨てて編成した、ゲリラ部隊だった。部隊長をはじめ、編成や訓練にあたった複数の将校の肉声が、クックス博士の証言録音に含まれていた。これらの部隊の行動は、公刊戦史には記されていない。

ソ連軍は怯えて手を焼き、日本軍司令部に泣き付いた

一方、分野によっては公刊戦史よりも記述が詳しく、大戦末期の日ソ戦の基本文献として知られる中山隆志の「満洲──1945・8・9 ソ連軍進攻と日本軍」（国書刊行会、1990年）は、約2ページを割いてこれらの部隊の戦闘について記録している。このゲリラ部隊は、「昼はじっと我慢し、夜間に挺進斬り込みをして敵を混乱減殺してその行動を制約する」ことが目的で、3人一組の「組戦法」を基本としていたという。関東軍が無条件降伏を受け入れても、彼らの活動は続いたため、「ソ連軍は対応に手を焼き、早く戦闘をやめるよう日本軍司令部に要請」し、隊長の「逮捕命令も出されたようである」とある。

彼らはソ連軍から、決死隊を意味する「スメルトニク」と名付けられた。満州国の占領後に暴虐を尽くしたソ連軍だったが、彼らには心底おびえた様子がうかがえる。証言録音によれば、車両や砲の操作に長じた兵や士官を集めてゲリラ部隊の訓練が本格化したのは、1945年5月ごろだったという。ゲリラ部隊は、大隊規模のものが挺進大隊、その上の連隊規模は遊撃隊、さらにその上は機動旅団と名付けられた。

ゲリラ戦の訓練を担当したのは、機動旅団の内山二三夫大尉だった。機動旅団の中に遊撃戦の教育を担当する大隊が作られ、南方のコタバル戦線などで各種の機動戦の経験を積んでいた内山が教官に着任したという。潜入工作、対戦車攻撃、敵の勢力圏での生存技術などの科目があり、「私なんかが（それらの）教官を全部やらされた」と、説明した。

この部隊は歩兵なのか、工兵なのか──。兵種を尋ねたクックス博士に、内山は「歩兵はおります。戦車兵おります。工兵おります。砲兵おります。何の戦でもやる。爆薬も使えるし、敵の戦車を取ったらそれも操縦できるし、橋は壊すし自分でも作るし、何でもやるわけ。……だから兵科が、兵種がないわけですよ」と答えている。

「銃すら要らない。手榴弾と肉弾戦で…」

機動旅団の「機動」は車両を意味するのかという重ねての問いに、内山は「車というものは、もう全然着想ないです。機敏に動くっていう意味ですよ」と、返した。「敵の戦車でも何でも使う。とにかく奇襲をして取ったものを使う。……最後には銃すら要らない。手榴弾と護拳（手指の保護具）があればいい」「私たちは土の下へ潜っている。その上を戦車でも何でも、どんどん走らせて。……土から顔を上げて出て、後ろをたたこうと。あるいは高等司令部を襲撃してやっつける、あるいは弾薬集積所をやっつける」のだと語った。

内山らは6月ごろから、対ソ戦に備えて東部国境の街、琿春の近くに布陣した。7月末には大隊本部の場所を決め、「関東軍地質調査班」と称して家を借り、拠点作りを進めた。ソ連軍の侵攻は「おそらく9月か10月であろう」と見込んでいたという。ソ連軍が満州国へ侵攻してくるとなれば、最大兵力は西部国境からであろうと、内山は予測していた。だが、「ノモンハンあたりから大きな矢印が来たとしても、我々は生息できない。砂漠へ行ったら、いくら隠れようと思っても、隠れていられない」と判断したという。「第2次的な重点だけれども、ここなら密林が多い」という理由で、東部国境の一帯がゲリラ戦の舞台に選ばれた。

密林で敵を攪乱しながら戦い続けるため、訓練目標の一つに、装備を背負って1日だけなら120キロ、3日間なら300キロを徒歩で移動できるようになることが挙げられていた。敵の勢力圏に入ってしまった後でも拠点にできる地下壕などの施設を、8月20日までに完成させるよう、内山は部下たちに命じた。

だが、先手を打ったのはソ連軍だった。

内山がソ連軍の侵攻を知ったのは、間が悪いことに、部隊の主力を離れて管内を視察中の時だった。東寧の南西約40キロの山中で主力と合流する機会をうかがいながら、内山は近くにいた約60人の兵を従えて行動を開始した。一帯では、すでに散発的に戦闘が始まりつつあった。

10日夜には、日本軍の服装を着けた「武装諜者」が一帯に入り込んできたという。朝鮮人が主体だった。日本陸軍は1938年6月に兵装を一新し、従来あった歩兵は赤、砲兵は黄色といった襟章の兵科の区別をなくしていたが、彼らの軍服にはその標示が着いていたので、すぐそれと分かった。それらの部隊とは大きな戦闘にはならなかったが、ある中隊は潜伏していた拠点を割り出されそうになり、移動を余儀なくされた。彼らは「結局、朝鮮へ行って、今の北朝鮮の主体になった」という。

1945年8月11日未明には、合流できないままでいた中隊の一つがソ連軍戦車と戦って散り散りになったという情報が入ってきた。「遊撃隊としては最も恥ずべき戦闘」と、内山は評する。「ろくな爆薬も持ってないのに戦車と交戦しちゃって。……強いものが来たら隠れていろって教えたんです。……でも、若造だもんだからそれが分からなくて」

（永井 靖二／Webオリジナル（外部転載））