¡Ú¹Åç¡ÛµÆÃÓÎÃ²ð¤¬Æ±ÅÀ£³¹æ£³¥é¥ó¡¢¾¡¤Á±Û¤·µ¾Èô¤Î³èÌö¤Ç£´°ÌÉâ¾å¡Ö±¿¤è¤¯Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¹Åç¤Ï£±£°Æü¤ÎÃæÆüÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¡Ë¤Ë£¶¡½£µ¤Ç¾¡¤Á£´°Ì¤ËÉâ¾å¡£µÆÃÓÎÃ²ðÆâÌî¼ê¤¬£³¹æ£³¥é¥ó¤ò´Þ¤à£´ÂÇÅÀ¤ÎÂç³èÌö¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿¡£
¡¡£µ²ó¤ò½ª¤ï¤Ã¤Æ£±¡½£´¤È£³ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¡£·ù¤ÊÎ®¤ì¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤¬µÆÃÓ¤Î°ìÈ¯¤À¤Ã¤¿¡££¶²ó°ì»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤ÇÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ë¤ÈÃæÆüÀèÈ¯¡¦¾¾ÍÕ¤¬Åê¤¸¤¿£±£²£±¥¥í¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¥¸¥ã¥¹¥È¥ß¡¼¥È¡£¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È·ù¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤ÆÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ìÈÖºÇÁ°Îó¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ±¿¤è¤¯Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡£¹â¡¹¤ÈÉñ¤¤¾å¤¬¤Ã¤¿ÂÇµå¤Ïº¸Íã¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò¥®¥ê¥®¥ê±Û¤¨¤ëµ¯»à²óÀ¸¤Î£³¥é¥ó¤È¤Ê¤ê¥«¡¼¥×¤¬Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡£¶²ó¡¢ÃæÆü¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¤òµö¤·¤¿¤â¤Î¤Î¥«¡¼¥×¤Ï£¸²ó¤ËºÆ¤ÓÈ¿·â¡£Ìµ»à°ìÎÝ¤«¤éËöÊñ¤Îº¸Íã¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¡ÊËöÊñ¤ÏÁ÷µå´Ö¤Ë»°ÎÝ¤Þ¤Ç¿ÊÎÝ¡Ë¤ÇÆ±ÅÀ¤È¤¹¤ë¤È¡¢°ì»à¸å¡¢µÆÃÓ¤¬ÃæÆü£³ÈÖ¼ê¡¦¶¶ËÜ¤«¤éº¸Íã¤Øµ¾Èô¤òÊü¤Á£¶¡½£µ¤È¾¡¤Á±Û¤·¡£¡Ö¤â¤¦¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¡Ê¥ï¥ó¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é¡Ë¥Ü¡¼¥ë¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç»×¤¤¤Ã¤¤ê¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦µÆÃÓ¤Îµ¾Èô¤¬·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤ê¥«¡¼¥×¤¬º£µ¨¤Î¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥àºÇ½ªÀï¤Ç¾¡Íø¤ò¤â¤®¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡£Ä£å£Î£Á¡½µð¿Í¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤¬±«Å·Ãæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á£³°Ì¡¦£Ä£å£Î£Á¤È¤Ï£²¡¦£µ¥²¡¼¥àº¹¡£¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ò¤«¤±¤Æ»Ä¤ê£´£±»î¹çÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¥²¡¼¥à¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ÖËÜÅö¤Ë¥·¡¼¥º¥ó¤Í¡£É¬»à¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢¼ã¤¤»Ò¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤ÆÉé¤±¤Ê¤¤¤¾¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£É´ÀïÏ£Ëá¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÂ¸ºß¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿´¶¯¤¤¸Â¤ê¤À¡£