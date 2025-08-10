◆第１７回レパードＳ・Ｇ３（８月１０日、新潟・ダート１８００メートル、不良）

３歳限定のダート重賞は１５頭立てで争われ、５番人気で松山弘平騎手騎乗のドンインザムード（牡、栗東・今野貞一厩舎、父アジアエクスプレス）がゴール前で抜け出し、２走前のＵＡＥダービー・Ｇ２（３着）に続く２度目の重賞挑戦で初タイトルをつかみ、１４年に制した父との親子制覇となった。今野調教師は今年６月のラジオＮＩＫＫＥＩ賞（エキサイトバイオ）に続くＪＲＡ重賞通算２勝目。勝ち時計は、１分５０秒５。

半馬身差の２着は１２番人気のルヴァンユニベール（内田博幸騎手）、さらに鼻差の３着は１１番人気のヒルノハンブルク（石橋脩騎手）だった。３連単は４４万８１１０円の波乱だった。

ルメール騎手（ヴィンセンシオ＝７着）「スタートでつまづいたから、ポジションを取れなかった。その後は砂をかぶって、頭を上げていました。直線でちょっと伸びたが、初ダートで経験馬相手ではきつかったです。でも、ダート自体の走りは結構上手でした」

丸山元気騎手（チュウジョウ＝８着）「両トモ（後肢）を落鉄していました。ただ、悪くない内容でしたよ。今日のような速い馬場よりは、時計のかかる馬場の方がいいですね」

石川裕紀人騎手（ニューファウンド＝９着）「今週あたりから馬の調子が良くなってきて、今日のような馬場も得意ではないので、それを思えば頑張ってくれました。素質があるので、この先力をつけてくれれば」

川田将雅騎手（ロードラビリンス＝１０着）「この馬のバランスで、この馬場では全く走れませんでした」

菊沢一樹騎手（タガノマカシヤ＝１１着）「ゲートを上手に出てくれたんですけど、（周りが）みんな速くてポジションを取れなかったです。馬込みが問題ないくらい、いい手応えだったんですが、仕掛けてからちょっと…。器用な競馬をさせてしまって、馬の走りを優先させてあげればよかったです」

岩田康誠騎手（トリポリタニア＝１２着）「ペースも速かったし、枠が枠で終始、外、外を回る形になってしまいました。中に入れれば、よかったんですが」

菅原明良騎手（シンビリーブ＝１３着）「ここ２戦はゲートが出なくて。今日のこの馬場でしたからね」

斎藤新騎手（ポールセン＝１５着）「今日はダートスタートで、若干つまづきました。最後は距離もあっていっぱいになってしまいました。ただ、砂をかぶせるような競馬もできたし、一つの経験にはなったと思います」