【画像】ソ連軍を怯えさせたゲリラ部隊「スメルトニク」の戦術



ソ連軍を夜襲した恐怖のゲリラ部隊「スメルトニク」 ©︎AFLO

◆◆◆

内山は大急ぎでゲリラ戦の態勢を整えた。密林の中の見えにくい場所に八錐形の天幕を張って本部とし、隊員の残り半数は洞窟に潜ませた。手持ちの爆薬は限られていたので、全部手作りの手榴弾にした。監視兵を要所に置き、敵戦力の出入りを把握する仕組みを整えた。爆薬を浪費する戦車への攻撃は禁止し、トラックは「やってもいい」けれど、自分が許可したもの以外は攻撃してはいけないと命じた。戦車よりも、燃料の補給を攻撃する。砲撃があれば、砲兵を狙う。高等司令部が来たら、将軍を狙う──。要するに「殴り込むんですよ」と、内山は語った。

ゲリラ部隊が態勢を整え、夜襲を始めたのは14日からだったという。居場所を探知されないよう少し離れた山奥に置いていた無線班が15日、「停戦」を受信した。だが、「もちろんこれは噓だ。敵の謀略であろう」と、内山は受け付けなかった。連隊長から正式な命令があるまでは戦闘を続ける決意だった。

「ここに入ってきた（ソ連軍の）部隊は、囚人部隊なんです。……要するに愚連隊なんです」。だから「警戒は非常に下手だった」という。「すごく悪いことを日本人の女なんかにしたし、同時に弱い。警戒心が悪くて弱くて、殴り込んでいく時には、降参、降参ってやるんですがね」

「動けなくなったら自決しろ」が部隊の掟

昼間は森に潜み、深夜になると10人ほどを連れて幕舎や武器庫を襲った。50人ほどのソ連兵が寝ている建物へ飛び込み、一人一部屋ずつ、暗闇の中で、手当たり次第に銃剣で突き、斬り付け、ホイッスルの合図で退却する戦法を繰り返した。昼間のうちに周到な偵察で退路を決め、撤収する際の集合場所と時刻を打ち合わせておいた。軍用犬でも追跡できないよう、退路は谷川を何回か渡るようにしていたという。

「動けなくなったら自決しろ」が、掟だった。「お前一人を助けるために4人が帰れなくなるんだ、と。それは精神教育としてやっていた」と、内山は語った。ゲリラ部隊は、夜襲を特に多く仕掛けた8月14〜20日の間で、約190丁もの自動小銃を奪い取ったという。

ソ連軍はそれまで、内山の眼前をもっぱら南下していた。だが、17〜18日ごろから、戻ってくる部隊が目立つようになった。「敵は日本軍の主陣地にぶつかり、攻略が無理なので、別の正面に兵力転換しているんじゃないかと思っていた」。今から思えば「まぁ、甘い考えなんだけれども」と前置きして、内山は振り返った。

20日、拠点にほど近い老黒山（東寧の南南西約40キロ）にあった日本軍の車両修理基地跡に、ソ連軍の部隊司令部が移転してきたという情報がもたらされた。整備兵など1千人規模の人員だという。「これは最高の目標だ」。ここをつぶせば一帯の敵を無力化できると考え、闇が深くなる月齢を見計らって襲撃を「26日午前0時から」と決め、入念な偵察に取りかかった。

五十数人が二手に分かれた。内山自身は23〜24人を連れ、前夜の25日未明には突入地点の近くに身を潜めていた。丸1日かけて兵士や車両の出入りを見極め、午前0時ちょうどに「アカツリゴシ」と呼んでいた赤色の信号灯を打ち上げた。突入の合図だった。

重視したのは人を殺すことよりも…

宿舎を襲って人員を殺傷することを目的とした班と、戦車やトラックに火を放つ班に分かれ、訓練通りに十数分の間に与えられるだけの損害を与え、撤収する手はずだった。この襲撃では「人員殺傷よりも、むしろ兵器を焼くこと」に力点を置いたという。ホイッスルで一斉に引き揚げると、50〜100メートル走ったところで「やっと（後方から）弾が来て、生き残り（のソ連兵）が撃って。でも全然当たらないんです。だから損害がない」。

この時の敵の損害を、内山はシベリアへ送られる際に裁判で聞かされた。それによると、200台の自動車と14両の戦車が燃やされ、死傷者は八十数人だったという。ソ連軍には女性兵士がいることは隊員らにも事前に知らせてはいたが、「これも戦闘員ですから」と結局、彼女たちに手加減することはなかったと、内山は打ち明けた。各自が潜行しながら、襲撃部隊は27日朝までに拠点へ帰還した。自軍は戦死と行方不明が各2人、重軽傷が17人。これが戦闘をやめるまでの間で唯一、人的損害を出した事例だったという。

全員が疲労困憊だったので、以後3日間は休養と決めた。転機が訪れようとしていた。

