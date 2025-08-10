62ºÐ¥Ù¥Æ¥é¥ó·Ý¿Í¡¢¶¦±é¤·¤¿ÁÆÉÊ¤òÀä»¿¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¼«Ê¬¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¡×
¥À¥Á¥ç¥¦¶æ³ÚÉô¤ÎÈî¸å¹î¹¡Ê62¡Ë¤¬10Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡ÖÅÚÅÄ¹¸Ç·ÆüÍË¤Î¤Ø¤½¡×¡ÊÆüÍËÀµ¸á¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥¢¥á¥È¡¼¡¼¥¯¡ª¡×¤Ç¶¦±é¤·¤¿Áú¹ß¤êÌÀÀ±¤ÎÁÆÉÊ¡Ê32¡Ë¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
8·î7Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¢¥á¥È¡¼¡¼¥¯¡ª¡×¤Î´ë²è¡Ö¥À¥Á¥ç¥¦¶æ³ÚÉô¤ò¹Í¤¨¤è¤¦2025¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÅÚÅÄ¹¸Ç·¤¬¡ÖÁ´Éô¡¢ÁÆÉÊ¤ËÅê¤²¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤ÈÈÖÁÈÁ´ÂÎ¤Î¹½À®¤Ê¤É¤Ë¤Õ¤ì¤¿¡£Èî¸å¤â¡Ö¤¤¤ä¡¼¡¢ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡£¥ª¥ì¡¢¤â¤¦3²ó¤°¤é¤¤¸«¤Æ¡£º£Æü¡¢µ¢¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¤¦1²ó¸«¤ë¤«¤é¡×¤Èµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
ÅÚÅÄ¤¬¡Ö¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤À¤Ê¤¡¡×¤ÈÊÖÅú¤¹¤ë¤ÈÈî¸å¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢ÌÌÇò¤¤¤Î¤è¡×¤È¾Ð¤¤À¼¤ÇÊÖ¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ½Ð±é¤·¤¿ÅÚÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¸ø¶¦¤ÎÅÅÇÈ¤Ç¸À¤¦¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢°ìÈÖ¤ÏÁÆÉÊ¤¬·ÝÃ£¼Ô¤Ê¤Î¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¡Ö¤¢¤¢¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤Î·Ý¿Í¤µ¤ó¤Ï¼«Ê¬¤Î·Á¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢ÀäÂÐ¤ËÊø¤µ¤Ê¤¤¥ä¥Ä¤¬Â¿¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¼«Ê¬¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ò¤ß¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£ÍµÈ¹°¹Ô¡¢·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¡¢ÅÚÅÄ¤é¤Î¾ì½ê¤òÇÄ°®¤·¤Æ·×»»¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤¹¤ë¤ÈÈî¸å¤¬¡ÖËÜÅö¤Ë¥¨¥é¤¤¤Í¡£¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÁÆÉÊ¤Ã¤Æ¡É°¤¤¿Í¡É¤¸¤ã¤ó¡£ÀèÇÚ¤Ë¤â¥®¥ã¡¼¥®¥ã¡¼¸À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤â¤¢¤ë¡£¤Ç¤âÉ¾È½ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤è¡¢ËÜÅö¤Ë¤â¤¦¡£¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤Æ¡¢ºòÆü¤ä¤Ã¤È¸«¤¿¤ó¤À¤±¤É¡×¤ÈÏÃ¤¹¤ÈÅÚÅÄ¤Ï¡ÖºòÆü¸«¤Æ¡¢¤â¤¦3²ó¸«¤Æ¤ë¤Î¤«¤è¡£º£Æüµ¢¤Ã¤Æ¸«¤ë¡¢¤Ã¤Æ²¿²ó¸«¤ë¤ó¤À¤è¡×¤È·«¤êÊÖ¤·»ëÄ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤¿¡£Èî¸å¤Ï¤·¤ß¤¸¤ß¤È¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤¤¤¤²ó¤À¤Ã¤¿¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£