〈「人を殺すことより重視したのは…」第2次大戦末期、“無条件降伏後”もソ連軍を襲い続けた旧日本軍「恐怖のゲリラ部隊」が展開した衝撃戦術〉から続く

第2次世界大戦の末期、ソ連軍を恐れさせた旧日本軍のゲリラ部隊が存在した。彼らはソ連軍から決死隊を意味する「スメルトニク」と名付けられ、1945年8月15日以降も激戦を繰り広げたとされる。

【衝撃の最期】停戦を無視してソ連軍を襲い続けた「恐怖のゲリラ部隊」の顛末

8月14日に蜂起し、ソ連軍の幕舎や武器庫を襲撃していった部隊は、停戦を知らせる無線を受け取ったにもかかわらず兵士の殺害などを続け、最終的に肉弾戦をも辞さなかったという。

そんな部隊は最後、どのような結末に至ったのか。部隊の教官として活動していた内山二三夫大尉を、米国の戦史研究家であるアルヴィン・クックス博士がインタビューした資料などを基に当時の日ソ戦をまとめた書籍『満州スパイ戦秘史』（永井靖二著、朝日新聞出版）から一部抜粋し、お届けする。（全3回の3回目／最初から読む）



第二次世界大戦末期に活動した「スメルトニク」の最後とは ©︎AFLO

◆◆◆

8月30日の昼ごろ、連隊長から内山にあてた暗号無線で命令が伝えられた。連隊本部はその時、東寧から南南西へ約80キロ離れた豊焼（南満州鉄道興寧線《現在は廃線》・豊焼駅）の北東側にいた。内山らからは南西へ十数キロ離れた地点だった。

「関東軍は大命（天皇の命令）により、停戦する。貴隊は速やかに攻撃を中止すべし」

この一文に続いて指示があった。9月2日までに豊焼へ来て、武器をソ連軍に引き渡せという。まさに青天の霹靂だった。

「私は降伏しない」

内山は激高した。暗号を使わない平文で応酬が始まった。「連隊長がそう言うのなら、私の地区に来てください。全連隊をまとめて、ここなら持久戦ができる」

最終的に停戦を受け入れた部隊を待っていたのは…

だが、連隊長は「お前たちが抗戦することは、関東軍全体、日本国家にまで迷惑を及ぼす。とにかく戦はやめて俺の命令を聞いてくれ」と、重ねて懇願した。その晩、連隊長からの手紙を携えた将校が、敵中をかいくぐって内山の拠点まで訪ねてきた。

手紙は「これ以上やっても無駄だ」と、繰り返し説得する文面だった。同時に、ここ半月ほどの間に起きた、日本の無条件降伏の表明から満州国の崩壊、関東軍の武装解除に至る一連の出来事を、初めてこの将校から知らされた。

「私たちは全くここで浦島太郎のように孤立しとった」。時局の変転を知らないままゲリラ戦を続けていたことに、内山は気付いた。一晩考えた末、戦闘中止を決めた。今度は内山が、いきり立つ隊員らを説得する番だった。

「状況判断をして、戦をする必要があると思ったら私は帰ってくる」などと説き伏せ、31日の朝、負傷者も含む全隊員を連れて出発した。密林の中を潜行し、豊焼に着いたのが9月2日の朝だったという。

連隊長は「よく出てきてくれた。そこへ武器を置け。お前は日本へ帰るのだ」と、涙を流しながら喜んでくれた。すでに、その場にはソ連軍の将校がいた。

「今晩、宿舎にご案内いたします」と告げられ、暗くなるまで待たされた。日没後に豊焼から約14キロ南の金蒼（同・金蒼駅）まで連れられ、真っ暗な中を「宿舎」へ案内された。中にはすでに、東寧一帯に布陣していた第128師団などの幹部らもいたという。

「楽観しておった。いわゆる『停戦』という言葉を……」と、内山は上官や自分たちの甘さを振り返る。翌3日朝、明るくなって気付けば、そこは鉄条網で厳重に取り囲まれた建物の中だった。待っていたのは、シベリアでの強制労働だった。

（永井 靖二／Webオリジナル（外部転載））