え？ってかもう半額近くじゃん…【ブラウン】電気シェーバーが44%OFF！Amazonセールやべぇ
【ブラウン】電気シェーバーが「Amazonタイムセール」にて44%OFF Amazonやべぇ
※以下の商品情報は2025年8月9日3時現在のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください。
■ブラウン 電気シェーバー シリーズ9 SPORT
Amazonセール特価：2万9800円(44%OFF)
ブラウン最高級シェーバーからカジュアルモデル登場:シリーズ9の性能をそのままに、お手軽に使えるモデルシリーズ9 sport+。
■ディーゼル メンズ Tシャツ T-DIEGO NEW SUPERCUTYRPATI
Amazonセール特価：8316円(37%OFF)
伸びない生地と好評のTシャツにはインパクトある胸ロゴが配置。365日いつでも楽しめるデザインが良い。
■ザノースフェイス ショルダーバック ウエストバック カペラ
Amazonセール特価：5518円(19%OFF)
デイリーユースからハイキングなどのアウトドアフィールドまで、幅広いシーンで使いやすいショルダーバッグ。
■DJI Mic Mini（2TX + 1RX + 充電ケース）
Amazonセール特価：1万9359円(20%OFF)
DJI Mic Miniトランスミッターは、小型で重さわずか10 gの超軽量。快適に装着でき、目立たないデザインで、マイクを付けていても外観を損ねない。
■東芝 冷蔵庫
Amazonセール特価：3万7800円(12%OFF)
1人暮らしにうれしい収納量です。2リットルのペットボトルが3本も入るほか、冷蔵室のガラス棚も3段タイプ。コンパクトなのに、使いやすい工夫でいっぱい。お部屋の省スペースに。
