プロゴルファーの菅沼菜々（25＝あいおいニッセイ同和損保）が10日までに自身のインスタグラムを更新。臼井麗香（26＝プラスアルファ・コンサルティング）との“アイドル2ショット”を披露した。

6日の関西コレクションに出演し、アイドルグループiLiFE！とのコラボステージを披露した菅沼は「#関西コレクション ありがとうございました れいかちゃーん！らびゅ！！！」とつづり、アイドル衣装＆メイクの2ショットをアップ。

「ゴルフ界を盛り上げたいって気持ちはもちろんあります でもこんなんじゃ嫌いになるわって気持ち、わかります。でも私なりに本当にゴルフを1人でも多くの方に知ってもらってそして女子ゴルフの世界がもっと広がって欲しいと思っています」と自身の思いを吐露。

そして、「ゴルフ界がもっと盛り上がって、たくさんのファンの皆さんが推してて良かったって思って貰えるようなプロゴルファーになります！ゴルフが上手いのがプロゴルファーはもちろんそうですが、私はゴルフだけじゃなくて、人としても、ゴルフじゃない形でもファンの方にたくさんの元気、感動などをお届けできるように日々精進します」と決意表明。

「みんなに好かれることは難しいけど、私のこと好きでいてくれてる人には、たくさんの幸せ届けます だいすきです、いつも応援してくれて本当にありがとうございます。勢いで文章書いたから、絶対おかしいごめんなさい。笑」と長文を締めた。

この投稿にフォロワーらからは「ゴルフ頑張ったらこんなところにも立てるってめちゃくちゃ夢ある 2人ともかっこよすぎ」「GOLF以外でも、楽しく色々と頑張っている姿は、素晴らしいというか、前向きというか、周りの皆んなを幸せにしてくれているのかなと、これからも頑張って下さいね」「周りの騒音に惑わされず、また最終ホールでの菜々スマイル見せて下さい」「いつも明るいナーさん。応援してまーす」などの声が寄せられている。

菅沼は、2018年にプロテスト合格。20年に賞金ランキング47位で初のシードを獲得し、翌22年には、メルセデス・ランキング8位と躍進。23年にNEC軽井沢72ゴルフトーナメントでプレーオフを制してツアー初優勝。4日間トーナメントの延田グループ・マスターズGCレディースで2勝目を挙げた。しかし、昨季は不振に陥りシード権を失い、ファイナルQTでも下位に。

今季は限られた試合にしか出場できなかったが、5月のパナソニックオープンレディースで約1年半ぶりのツアー優勝。6月のアース・モンダミンカップでも2位に入り、ツアープロとしても活躍している。