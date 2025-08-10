人気レースクイーンの霧島聖子（33）が10日までに自身のインスタグラムを更新。ショーパン・コスチューム姿を披露した。

「SUPER FORMULA Rd.8菅生 今シーズンのSFももう後半戦に入りました」などとつづり、宮城・スポーツランドSUGOで9、10日に開催された「2025年全日本スーパーフォーミュラ選手権 第8戦 東北大会」につい報告し、同サーキットでのショーパン・コスチューム姿の写真をアップした。

この投稿にフォロワーらからは「爽やか美人さん」「変わらずスタイル抜群」「ナイスボディ」「お美しい」「めっちゃ可愛い」「綺麗でキリッとした姿がカッコいい」などの声が寄せられている。

霧島は、大阪府出身で、愛称は「せいこっこ」。今年2月に発売された人気ゲームシリーズ最新作「龍が如く8外伝 Pirates in Hawaii」に出演している。2021年に「ミスFLASHグランプリ」を受賞。スーパーGTデビュー10年目の今年は3カテゴリーでレースアンバサダーを務めている。特技は歌で「RENNA」名義で歌手としても活動している。公式プロフィルは、身長1メートル65、スリーサイズはB86・W60・H88。血液型はAB。