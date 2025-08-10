富士急ハイランド、過去に“賞味期限切れ”商品販売で謝罪
富士急ハイランド（山梨県富士吉田市）は10日、公式サイトを更新。賞味期限切れの商品を販売していた期間があったと報告し謝罪した。
【画像】賞味期限切れが確認された「抹茶フィナンシェ」「抹茶フィナンシェアイス」
発表で「賞味期限切れ商品の販売に関するお詫びとお知らせ」とし、「富士急ハイランド園内『宇治久兵衛』にて 2025年6月21日（土）から2025年7月8日（火）の期間に販売いたしました一部商品におきまして、賞味期限が切れていることを確認いたしました」と報告。「所管の富士・東部保健所へ状況を報告し、原因等につきましては調査中でございます」と説明した。
続けて「下記期間で該当商品を購入されましたお客様は誠にお手数ではございますが、下記にご連絡いただきますようお願い申し上げます」と呼びかけ。「今後は再発防止を徹底する所存でございます。お客様には多大なご迷惑をおかけいたしましたこと、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。
■対象商品と購入者への対応
対象商品：「抹茶フィナンシェ」「抹茶フィナンシェアイス」
販売期間：2025年6月21日（土）〜2025年7月8日（火）
販売場所：富士急ハイランド園内 宇治久兵衛（セントラルパーク内）
連絡先：「宇治久兵衛」運営会社 株式会社nonii お客様窓口
問い合わせ先 054-395-7408 info@nonii.co.jp
（電話受付時間 9：00〜17：00 土曜・日曜・祝日除く）
対応：2025年6月21日（土）〜2025年7月8日（火）に該当商品を購入した人には、購入時の状況など聞いたうえで代金を返金。
【画像】賞味期限切れが確認された「抹茶フィナンシェ」「抹茶フィナンシェアイス」
発表で「賞味期限切れ商品の販売に関するお詫びとお知らせ」とし、「富士急ハイランド園内『宇治久兵衛』にて 2025年6月21日（土）から2025年7月8日（火）の期間に販売いたしました一部商品におきまして、賞味期限が切れていることを確認いたしました」と報告。「所管の富士・東部保健所へ状況を報告し、原因等につきましては調査中でございます」と説明した。
■対象商品と購入者への対応
対象商品：「抹茶フィナンシェ」「抹茶フィナンシェアイス」
販売期間：2025年6月21日（土）〜2025年7月8日（火）
販売場所：富士急ハイランド園内 宇治久兵衛（セントラルパーク内）
連絡先：「宇治久兵衛」運営会社 株式会社nonii お客様窓口
問い合わせ先 054-395-7408 info@nonii.co.jp
（電話受付時間 9：00〜17：00 土曜・日曜・祝日除く）
対応：2025年6月21日（土）〜2025年7月8日（火）に該当商品を購入した人には、購入時の状況など聞いたうえで代金を返金。