【大雨警報】大分県・日田市、宇佐市、九重町、玖珠町に発表 10日17:35時点
気象台は、午後5時35分に、大雨警報（土砂災害）を日田市、宇佐市、九重町、玖珠町に発表しました。
北部、西部では、土砂災害に警戒してください。北部では、低い土地の浸水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■中津市
□大雨警報
・土砂災害
11日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
11日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 10日夕方
■日田市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
10日夜のはじめ頃から11日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
□大雨警報
・土砂災害
11日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 10日夕方
■宇佐市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
10日夜のはじめ頃から11日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
■姫島村
□大雨警報
・土砂災害
11日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 10日夕方
■九重町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
10日夜のはじめ頃から11日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
■玖珠町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
10日夜のはじめ頃から11日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）