気象台は、午後5時35分に、大雨警報（土砂災害）を日田市、宇佐市、九重町、玖珠町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】大分県・日田市、宇佐市、九重町、玖珠町に発表 10日17:35時点

北部、西部では、土砂災害に警戒してください。北部では、低い土地の浸水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■中津市
□大雨警報
・土砂災害
　11日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　11日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　10日夕方

■日田市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　10日夜のはじめ頃から11日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）

■豊後高田市
□大雨警報
・土砂災害
　11日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　10日夕方

■宇佐市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　10日夜のはじめ頃から11日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）

■姫島村
□大雨警報
・土砂災害
　11日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　10日夕方

■九重町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　10日夜のはじめ頃から11日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）

■玖珠町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　10日夜のはじめ頃から11日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）