【ティフォージ】のスポーツサングラスで視界も気分もクリアに！軽さが魅力の一本がAmazonで販売中！

Stashは前傾時の上部視界を最大限に広げてくれるブロウレスデザインと、軽量かつ柔軟性のあるグリルアミドTR-90を使用したアンダーフレームでフィット感と 長時間でも快適なかけ心地を実現。人気のクラリオンフォトテックレンズモデル2種とインターチェンジモデルをご用意。

前傾姿勢時の上部視界を妨げないリムレス設計で、ライド中の安全性と快適性を両立している。

軽量かつ柔軟性の高いTR-90フレームを採用し、長時間の着用でもストレスを感じにくい設計になっている。

インターチェンジ可能なモデルで、使用シーンに合わせてレンズ交換ができる拡張性の高い仕様だ。

レンズはクラリオンフォトテック仕様で、日差しの強弱に応じて自然に視界を調整してくれる機能性を持つ。