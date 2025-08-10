[8.10 J2第25節](ユアスタ)

※19:00開始

主審:傅明

<出場メンバー>

[ベガルタ仙台]

先発

GK 33 林彰洋

DF 19 マテウス・モラエス

DF 25 真瀬拓海

DF 39 石尾陸登

DF 44 井上詩音

MF 6 松井蓮之

MF 10 鎌田大夢

MF 11 郷家友太

MF 14 相良竜之介

FW 9 エロン

FW 59 小林心

控え

GK 21 梅田陸空

DF 3 奥山政幸

DF 5 菅田真啓

DF 42 石井隼太

MF 8 武田英寿

MF 32 山内日向汰

FW 20 グスタボ

FW 47 荒木駿太

FW 99 宮崎鴻

監督

森山佳郎

[徳島ヴォルティス]

先発

GK 1 田中颯

DF 3 山田奈央

DF 5 青木駿人

DF 15 山越康平

MF 10 杉本太郎

MF 18 エウシーニョ

MF 28 鹿沼直生

MF 40 永木亮太

MF 42 高木友也

FW 16 渡大生

FW 99 ルーカス・バルセロス

控え

GK 21 永井堅梧

DF 4 カイケ

DF 22 柳澤亘

MF 7 児玉駿斗

MF 9 トニー・アンデルソン

MF 24 高田颯也

MF 55 重廣卓也

FW 13 西野太陽

FW 30 坪井清志郎

監督

増田功作