仙台vs徳島 スタメン発表
[8.10 J2第25節](ユアスタ)
※19:00開始
主審:傅明
<出場メンバー>
[ベガルタ仙台]
先発
GK 33 林彰洋
DF 19 マテウス・モラエス
DF 25 真瀬拓海
DF 39 石尾陸登
DF 44 井上詩音
MF 6 松井蓮之
MF 10 鎌田大夢
MF 11 郷家友太
MF 14 相良竜之介
FW 9 エロン
FW 59 小林心
控え
GK 21 梅田陸空
DF 3 奥山政幸
DF 5 菅田真啓
DF 42 石井隼太
MF 8 武田英寿
MF 32 山内日向汰
FW 20 グスタボ
FW 47 荒木駿太
FW 99 宮崎鴻
監督
森山佳郎
[徳島ヴォルティス]
先発
GK 1 田中颯
DF 3 山田奈央
DF 5 青木駿人
DF 15 山越康平
MF 10 杉本太郎
MF 18 エウシーニョ
MF 28 鹿沼直生
MF 40 永木亮太
MF 42 高木友也
FW 16 渡大生
FW 99 ルーカス・バルセロス
控え
GK 21 永井堅梧
DF 4 カイケ
DF 22 柳澤亘
MF 7 児玉駿斗
MF 9 トニー・アンデルソン
MF 24 高田颯也
MF 55 重廣卓也
FW 13 西野太陽
FW 30 坪井清志郎
監督
増田功作
