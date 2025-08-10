→8/10(日)23：59まで開催中のAmazon【暮らし応援サマーSALE】えりすぐりアイテムを一挙見せ

【ディーゼル】Tシャツが「タイムセール」にて37%OFFは驚愕プライス！

61dvd-0FYsL._AC_SY879_


※以下の商品情報は2025年8月9日3時現在のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください。

■ディーゼル メンズ Tシャツ T-DIEGO NEW SUPERCUTYRPATI

Amazonセール特価：8316円(37%OFF)

41aM+s5ootL._AC_


伸びない生地と好評のTシャツにはインパクトある胸ロゴが配置。365日いつでも楽しめるデザインが良い。

■ザノースフェイス ショルダーバック ウエストバック カペラ

Amazonセール特価：5518円(19%OFF)

71jiojahQML._AC_SY695_


デイリーユースからハイキングなどのアウトドアフィールドまで、幅広いシーンで使いやすいショルダーバッグ。

■DJI Mic Mini（2TX + 1RX + 充電ケース）

Amazonセール特価：1万9359円(20%OFF)



DJI Mic Miniトランスミッターは、小型で重さわずか10グラムの超軽量。快適に装着でき、目立たないデザインで、マイクを付けていても外観を損ねない。

■東芝 冷蔵庫

Amazonセール特価：3万7800円(12%OFF)

71jTYOEoBmL._AC_SL1500_


1人暮らしにうれしい収納量です。2リットルのペットボトルが3本も入るほか、冷蔵室のガラス棚も3段タイプ。コンパクトなのに、使いやすい工夫でいっぱい。お部屋の省スペースに。

■ダイソン コードレス掃除機 Dyson V8 Origin

Amazonセール特価：2万9900円(27%OFF)

617TdpJujUL._AC_


ダイソン デジタルモーター V8を搭載し、強力な吸引力と低い運転音を実現。最長40分の運転が可能で、モーター駆動のヘッドを使用しても約30分、強モードを使用しても約5分の連続使用ができます。

